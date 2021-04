chi è Giulia Fratini? Oggi la Fotomodella italiana si racconta a cuore aperto in una intervista esclusiva

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Posso dire che nonostante la situazione ad oggi, ho trovato un grande equilibrio. Ho passato quasi tutta la mia vita in maniera frenetica, senza mai soffermarmi su cosa volessi davvero. Ogni giorno ognuno di noi dovrebbe soffermarsi un attimo a pensare a cosa decide di costruire o demolire. Facendo un bilancio, sono soddisfatta perché ogni decisione presente o futura sarà fatta in piena consapevolezza. La strada è lunga, sono giovane, non vedo l’ora di percorrerla.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’ amore per me è tutto, posso affermare che ogni giorno senza amore è un giorno perso. E soprattutto non vivendo con questo sentimento ne avrai altri non positivi. Ci sono tante forme d’amore, senza considerare quella del ventunesimo secolo, quella per gli oggetti. Mi piace chiamarlo: “amore non corrisposto”. Sono una persona che non esplicita tanto l’amore, soprattutto in famiglia o con gli amici, ma il mio ragazzo mi potrebbe definire una “colletta”, con lui sono tutto il contrario. Sono del tutto indipendente, quindi quando decido di stare con qualcuno è perché capisco che è veramente speciale.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Penso che ogni ragazza sia bella nella sua unicità. Non nego che da quando sono entrata in questo mondo mi guardo sempre intorno e osservo le modelle nei post, perché cerco di cogliere il messaggio che vogliono far arrivare in quell’ istante impresso nella foto. Non c’è in particolare una modella che ammiro più delle altre, ognuna nelle foto racconta un po’ di se e questo mi piace.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Ho appena finito un lavoro con un brand italiano il suo nome è Vinto ed ha un negozio online con numerose creazioni tutte di altissima qualità. Producono abbigliamento e pelletteria, ed ho scattato foto a scopo commerciale e fatto delle instagram stories pubblicizzando il brand.

COME sei nella vita privata?

Nella vita privata, i miei dicono che ho la testa tra le nuvole. Ho creato un mondo tutto mio, non sempre piace quello dove viviamo. La mia vita si fonda su due principi fondamentali formando la mia persona. La prima la racconterò così. Credo nella legge dell’attrazione; si attrae solo ciò che ci appartiene e di cui abbiamo bisogno. Mentre la seconda è di prendere la vita con molta leggerezza. Per ogni situazione c’è una soluzione, bisogna solo trovarla. Queste idee formano la mia persona e mi danno molta positività in relazione con il mondo. Sono una ragazza che si da sempre molti stimoli, sono l’amica “rompipalle” che dice: “usciamo!”; “andiamo!”; “partiamo!”… ma allo stesso tempo a volte ho bisogno della mia solitudine.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Bella domanda! Fortunatamente nella mia vita sono sempre circondata da persone che mi hanno capita. Ma una cosa soprattutto con la famiglia e dove ho dovuto lavorare di più per me stessa è che puntassero a farmi voler essere come volevano loro e questo mette tanta confusione nella testa. Non riuscirei mai a capire realmente i tuoi o no. Quindi vorrei che mi vedessero per quello che sono perché facendo così non mi conosceranno mai realmente.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Sicuramente i ricordi ai quali sono più legata sono quelli che risalgono a mio nonno. Ci ha lasciato sette anni fa, è stato come un padre per me. Ricordo ancora la sua voce e il cattivissimo odore di sigaretta che lasciava per casa, ancora oggi quando sento l’odore delle sigarette penso a lui. Non era una persona espansiva di affetto, baci o carezze, ma c’era sempre in qualunque momento, qualsiasi sia il motivo. Il ricordo a cui sono più legata risale a quando avevo quattro anni, mi veniva a prendere a casa per portarmi a scuola.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Sono favorevole a sentirsi bene con se stesse quindi se questo vuol dire aiutarsi con la chirurgia, perché no?! Sono contro piuttosto alla perdita di unicità che si sta divulgando sempre di più tra le nuove generazioni. Si “ritoccano” così tanto in viso da risultare tutte uguali.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Essere circondata da persone che ti vogliono bene è il più grande regalo che ognuno può fare a sè stessi è tanto bella e che se hai persone intorno che ti vogliono bene dai molto anche tu. In particolare ho una persona che qualunque cosa mi è stato vicino. Per me è come un fratello maggiore che non ho mai avuto. Ci siamo conosciuti in terza elementare quando per via di un trasloco ho cambiato scuola. Da lì non ci siamo mai separati e credo non succederà mai. Perché entrambi ci saremo l’un per l’altro.

Un tuo sogno nel cassetto?

Il mio più grande sogno nel cassetto è li dove i miei hanno fallito. Il mio desiderio è di avere una famiglia felice che si ama tantissimo in serenità. Riuscire nel crearmi qualcosa di mio; sia una famiglia che nell’ ambito lavorativo, avere un lavoro mio, creato da me, mi piacerebbe tanto.