Chi è il boss italo-albanese Elvis Demce:arrestato lo scorso gennaio in un maxi blitz delle forze dell’ordine

Si torna a parlare del boss italo-albanese Elvis Demce, riuscito a farsi strada nel mondo del narcotraffico romano ed arrestato lo scorso gennaio in un maxi blitz delle forze dell’ordine. Conosciuto anche come Spartaco, il 36enne era molto vicino a Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili noto col nome di Diabolik e ucciso il 7 agosto 2019.

Capo di un gruppo che mirava alle principali piazze di spaccio di Prenestino, Castelli Romani e Velletri, Demce era venuto a conoscenza del fatto che alcuni agenti stavano conducendo delle indagini sugli affari della sua banda. Da qui la decisione di risalire all’identità dei poliziotti, per spaventarli se non addirittura eliminarli. Questo quanto emerso dai dati in possesso della polizia europea, che lo scorso anno è riuscita ad avere accesso al server Sky Ecc, un sistema di chat crittografata di cui si servivano molte organizzazioni criminali. Fra le comunicazioni di circa 170 mila utenti si trovano infatti anche le telefonate di Demce e dei suoi uomini.

Grazie ai social network, il gruppo era già riuscito a risalire ai volti degli uomini in divisa incaricato di condurre le indagini, mancavano solo gli indirizzi per andarli a cercare a casa. “ Se uno sapesse le loro abitazioni. A piazzarci e aspettarli lì? Sotto casa e mandarli a far in c*** a questi figli di p*****a! A terrorizzarli! “, è quanto contenuto in alcune registrazioni in possesso dell’Europol.

Spartaco non aveva solo intenzione di terrorizzare gli agenti. Da quanto emerge dai contenuti analizzati dalla polizia europea e riportato da Repubblica il boss mirava ad individuare il capo degli agenti e ad ucciderlo: “ Bisogna ammazzarlo non abbiamo altra scelta “. Elvis Demce, dunque, non voleva eliminare solo i magistrati Francesco e Giuseppe Cascini, ma anche i poliziotti assegnati al suo caso. Riguardo ad un agente aveva addirittura dichiarato: “ Se si trova da qualche parte a fargli saltare il cervello “.

Adesso tutti questi dati sono in mano alla magistratura. Fra le intercettazioni più compromettenti si fa riferimento anche a quelle dell’estate 2020, quando Demce e la sua banda trovarono delle cimici all’interno delle loro auto. I criminali sospettavano di un preciso agente di polizia: “ Lui da tanto tempo mi sta alle calcagna, proprio da tanto tempo. È proprio un figlio di p*****a. Bisogna stare molto attenti a lui “.

Definitiva la decisione di Demce: “ Ma se è quel figlio di p*****a bisogna ammazzarlo non abbiamo altra scelta, a rovinarlo proprio… Una pallottola alla testa, a rovinarlo proprio. Soltanto prepara le moto.. a parlare con i ragazzi, le moto e pronti in azione a rovinare. Perché non c’è altra scelta. Chiunque l’abbia fatto bisogna sparargli, rovinarli proprio “. Il 7 settembre 2020 la banda criminale aveva individuato i poliziotti assegnati al caso: vengono condivise foto e pagine social: “ Fratello questi sono gli omosessuali di Via Genova, la squadra di quel figlio di p*****a! ”

Demce e i suoi uomini avevano dunque cercato le abitazioni degli agenti della squadra mobile: “Quello ha 10 case. Non si riesce a beccarlo da nessuna parte. Lui non si fida neanche dei poliziotti “, “ Aspetta che gli faccio quest’ ultima trappola. Vedi tu cosa gli faccio! Lo lascio morto per terra in mezzo a Tor Bella con la testa piena di buchi “. Per fortuna i piani di Spartaco non si sono realizzati. Il boss che voleva prendersi Roma è finito dietro le sbarre a inizio anno per droga, estorsione ed aggravante mafiosa grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e del gruppo Frascati. ma anche su repubblica: Elvis Demce, capo della nuova criminalità romana, voleva uccidere Tonino Luciani e il suo socio, che avevano interessi in società edili, di ponteggi e nella società calcistica Cavese: “Fra’, sto a trovà nome cognome… così gli prendiamo famiglia giù e lo facciamo scendere” Effettuarono i sopralluoghi nella villa di Velletri. E incaricarono un uomo di fiducia per l’acquisto “anche di un bazooka da utilizzare contro la casa dei Luciani”. Sono preparativi in grande stile, quelli che Demce e i suoi riservano a un imprenditore finito nel mirino della banda sgominata lo scorso gennaio dalla procura di Roma. Le conversazioni decriptate dal server Sky Ecc rivelano che gli indagati volevano rapire, oppure sventrare con i bazooka la casa di un imprenditore, Tonino Luciani, colpendo anche il suo socio Ariosto Pasquazzi. “Ma quando je damo du’ botte a sti indegni?”, chiede Demce a uno dei suoi luogotenenti, Francesco “Bigis” Bastianelli, postando in chat la foto delle vittime, imprenditori con interessi in società edili, di ponteggi e nella società calcistica Cavese. È il gennaio del 2021: “Fra’, sto a trovà nome cognome …. così gli prendiamo famiglia giù e lo facciamo scendere”, dice il capo. L’obiettivo è chiaro: “Gli dobbiamo levare almeno 500mila euro a ‘ste du’ spie”. Il mese dopo “Demce informa Bastianelli del carico di armi che ha effettuato dai fornitori calabresi e aggiunge che domani arriveranno e saranno a disposizione dell’associazione”. Nelle foto che i criminali inviano ci sono M16, Ak47 e pistole. Tra le armi c’è anche “un bazooka da utilizzare contro la casa dei Luciani”. Il capo dà l’ok all’acquisto. E il socio risponde: “Domani me portano ak e altri pure bazuka”. Tutto è pronto. Un “paesano” ha anche effettuato “sopralluoghi per vedere chi ci sta all’interno della proprietà da colpire con atto intimidatorio”. Ma uno degli indagati decide di concedere un ultimo avvertimento ai Luciani: “Stavano a un bar, me so fermato, ho preso ‘n caffe, loro manno salutato e io gli ho detto subito: demo parlà de na cosa”, racconta in chat. “No le guerre… no le guerre – avrebbe detto lo scagnozzo – perche? ci siamo portati rispetto… voi ci avete sempre rispettato anche se siete andati da due pischelli nostri a chiedere… e… a fare…”. E le vittime avrebbero risposto: “Magari ci siamo espressi male o abbiamo capito male…sempre senza mancarvi di rispetto”.