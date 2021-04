Chi è il fratello di Elisa Isoardi, Domenico: “Vive come un eremita in montagna”

Elisa Isoardi ha un rapporto intenso, per quanto non sempre facile, con suo fratello Domenico. Molto legata alle sue origini piemontesi, benché viva a Roma da anni, la conduttrice ha raccontato come Domenico Isoardi conduca una vita molto diversa da quella della sorella, lontana anni luce dai lustrini del mondo dello spettacolo. Sua unica “incursione” televisiva, un commovente messaggio audio per Elisa all’Isola dei Famosi (senza alcuna apparizione fisica in trasmissione): lei stessa l’ha descritto come una persona che fa una vita molto spartana e ritirata, lontano dalle comodità e dalla civiltà urbana.

Chi è Domenico Isoardi

Domenico ha sette anni in più di Elisa Isoardi ed è cresciuto con il padre quando quest’ultimo e la mamma dei due fratelli si sono separati. Ha due figli, Emily e Alessio, cui zia Elisa è molto affezionata. Sappiamo che da ragazzo correva in bici e che oggi, come ha spiegato lei in un’intervista rilasciata al Corriere della sera poco prima di partire per l’Isola dei Famosi, vive “da eremita, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna”. Lei e “Dado”, come lo chiama affettuosamente, sono diversissimi.

Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò.

Le lacrime per il fratello all’Isola dei Famosi

Nel corso dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2021, la Isoardi ha ricevuto inaspettatamente una lettera proveniente proprio dal fratello: “Ciao Eli, non credo che l’emotività che è dentro di me riesca a farmi scrivere un messaggio super. Comunque, l’unico sistema per arrivare a te è questo. Vivi pienamente quest’esperienza. Sappi che ti sono molto vicino e fatti coraggio. Ti voglio tanto bene. Ti abbraccio“. Lei è scoppiata in lacrime e ha raccontato il suo rapporto ritrovato con Domenico, dopo un periodo di lontananza.

Ci siamo visti prima di partire, ma non ci vedevamo da un po’. Con mio fratello c’è un rapporto molto particolare perché da piccoli, quando mamma e papà si sono separati, io avevo 3 anni, lui 10, lui è rimasto su con mio padre e i nonni e io sono andata con mamma, quindi era quasi impossibile vedersi. Poi siamo cresciuti e ci siamo avvicinati, ma si sono messe altre persone in mezzo a non aiutarci… La cosa più bella del mondo è sentire la sua voce ora. Non me l’aspettavo. Mio fratello è una persona particolare, di grande cuore, di grande verità, vive in montagna, come un eremita, non ha il gas per sua scelta, non ha la televisione. L’avermi mandato un messaggio vuol dire che mi sta guardando e forse è la prima volta che mi vede: sono contenta. Prima che io partissi praticamente non ci parlavamo più da un po’. Ci siamo guardati ed è bastato quello, tra fratelli basta quello, no?

La famiglia di Elisa Isoardi

in foto: Con Domenico e la mamma Irma

Nata a Cuneo, da papà agricoltore e mamma titolare di una lavanderia, Elisa Isoardi è originaria del piccolo paese di Monterosso Grana, ma è poi cresciuta a Caraglio, allo sbocco della Valle Grana. Sin da giovanissima sognava di vivere in una grande città e, con l’aiuto della madre Irma Sarale, a soli 16 anni si è trasferita a Roma, dove ha vissuto in un collegio di suore ma anche studiato recitazione, per sfondare poco tempo dopo come modella e approdare quindi in televisione. La mamma vive ancora in Piemonte a Colletto (frazione di Castelmagno) ma lei e la figlia riescono a vedersi spesso. All’Isola Elisa le ha chiesto scusa in lacrime, per un periodo particolarmente complicato durante il quale cui sono state distanti. Curiosità: se la maggior parte della famiglia de vive in Piemonte, a Roma risiede la zia Gabriella, con cui la Isoardi ha trascorso il periodo del lockdown e con la quale ha condotto alcune simpatiche dirette su Instagram.