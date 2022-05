Chi è il migliore psichiatra italiano?

Ecco chi è il più importante e esperto in Italia Laureato in Medicina e Chirurgia presso l‘Università di Torino, specializzato in Psichiatria nella stessa università. Dal 1993 abilitato all’esercizio della psicoterapia dall’Ordine dei Medici di Torino.

Si è perfezionato negli Stati Uniti presso il Duke Medical Center a Durham, nel North Carolina (Fellowship in ECT), presso il dipartimento di Psichiatria Biologica della Columbia University, a New York (Fellowship in ECT) e alla Harvard Medical School di Boston (Master in Psicofarmacologia). Ha poi completato a Philadelphia (USA) il training di formazione previsto dall’American Society of Clinical Hypnosis, ottenendo l’iscrizione all’elenco degli ipnotisti della stessa associazione come membro internazionale.

Nel 1994 ha conseguito il diploma quadriennale di consulente e psicoterapeuta in Sessuologia presso l’Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze, sotto la direzione di Giorgio Abraham e Willy Pasini. Negli anni dal 1990 al 1998 ha poi effettuato una formazione analitica personale di orientamento junghiano, frequentando lo Jung Institut di Zurigo.