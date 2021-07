Chi è Jelena Ristic, moglie del campione di tennis Novak Djokovic e madre di Stefan e Tara

Domenica 11 luglio, si terrà l’attesissima finale di Wimbledon 2021. A contendersi la vittoria saranno Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Conosciamo meglio la vita privata di quest’ultimo. Il campione di tennis è sposato con Jelena Ristic, che ha iniziato a frequentare quando aveva solo 18 anni. La coppia ha due figli: Stefan e Tara.

Jelena Ristic e Novak Djokovic insieme fin dall’adolescenza

La storia d’amore tra Jelena Ristic e Novak Djokovic ha avuto inizio nel lontano 2005. Classe 1987 lui e 1986 lei, avevano rispettivamente 18 e 19 anni. Nonostante l’amore che li ha legati sin da subito, entrambi hanno deciso di non trascurare le loro ambizioni. Così, mentre Novak si dedicava al tennis, Jelena è venuta in Italia per studiare Business e Management all’Università Bocconi di Milano. Nonostante la distanza, tuttavia, continuavano a mantenersi in contatto. Per una studentessa e un giocatore di tennis senza grande disponibilità economica, i voli erano troppo costosi. Così, dovevano pianificare con grande cura quando incontrarsi.

Cosa fa Jelena Djokovic oggi

Nel 2008, Jelena Ristic ha conseguito la laurea. Poi nel 2014, è convolata a nozze con Novak Djokovic. A quel punto, ha deciso di lavorare a stretto contatto con lui. Il sogno di costruire una famiglia insieme, non poteva conciliarsi con una relazione a distanza. Oggi Jelena Djokovic gestisce e supervisiona i progetti della Novak Djokovic Foundation, una fondazione benefica che si impegna ad aiutare i bambini che versano in condizioni di povertà, dando loro la speranza di scorgere un futuro migliore all’orizzonte. Inoltre, Jelena è anche la direttrice del ORGNL magazine. Questa la sua missione: “Original è una piattaforma che supporta la creatività e l’originalità e crede che attraverso l’istruzione possiamo tutti imparare a essere la migliore versione di noi stessi!”.

Novak Djokovic e Jelena Ristic hanno due figli

Quando Jelena ha sposato Novak, a luglio 2014, era già in dolce attesa. Pochi mesi più tardi, infatti, è nato il primogenito della coppia: Stefan. Tre anni più tardi, i due innamorati hanno fatto il bis. Nel 2017, è venuta alla luce la figlia Tara. Jelena e Novak Djokovic non amano esporre i loro figli sui social. Negli scatti di famiglia, i bambini hanno sempre il volto coperto (come nella foto in alto) oppure sono voltati di spalle.