Chi è Katia Serra? La Rai sceglie l’ex calciatrice per Italia-Inghilterra: è la prima donna a commentare gli azzurri in una finale

Katia Serra in cabina di commento insieme a Stefano Bizzotto per Italia-Inghilterra, finale di Euro 2021: la Rai si affida all’ex calciatrice che diventa la prima donna a commentare gli azzurri in una finale di calcio

Tutto pronto per la finale di Euro 2021 che vedrà affrontarsi Italia e Inghilterra questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Wembley di Londra. Come sempre la partita degli azzurri sarà visibile in diretta su Rai 1 con una lieta novità al commento. L’iniziale coppia prevista per la telecronaca, quella composta da Alberto Rimedio e Davide Di Gennaro, non sarà presente. Rimedio infatti è risultato fra i giornalisti positivi annunciati nella giornata di venerdì. La Rai ha dunque deciso di sostituirlo con Stefano Bizzotto che avrà al suo fianco Katia Serra al commento tecnico. Proprio la commentatrice è pronta a scrivere la storia divenendo la prima donna della storia a commentare gli azzurri in una finale di calcio. Conosciamola meglio.

24 anni di carriera e i trionfi da calciatrice

Katia Serra è una commentatrice molto preparata che può fare affidamento sulla sua lunga carriera da calciatrice, durata ben 24 anni, segnata purtroppo anche da diversi infortuni. Nata a Bologna nel 1973, la Serra ha esordito in Serie B nella stagione 1986, annata nella quale ha vestito a soli 14 anni la maglia del Bologna (all’epoca Bazzano). L’ultima stagione l’ha giocata nel 2009-2010 in Spagna al Levante, unico anno passato fuori dall’Italia. In carriera ha vinto uno scudetto con Modena nella stagione 1997-1998 nella quale si è portata a casa anche una Supercoppa Italiana, nella sua bacheca vanta anche 3 Coppe Italia con Lugo (1995-1996), Foroni (2001-2002) e Lazio (2003). Con la maglia dell’Italia ha esordito il 24 marzo 2002 contro la Spagna, collezionando 10 presenze e una rete siglata contro i Paesi Bassi nell’amichevole del 16 marzo 2003.

Il lavoro in tv come commentatrice

Una volta appese le scarpette al chiodo Katia Serra ha superato il corso federale per direttore sportivo nel 2014, continuando anche a svolgere gli incarichi di rappresentanza delle calciatrici e Consigliere presso l’Associazione italiana calciatori (AIC). Successivamente Katia Serra si è dedicata al lavoro in tv. L’ex calciatrice ha iniziato come commentatrice tecnica per Rai Sport con la Lega Pro femminile, ha commentato alcune partite della Coppa Italia maschile della stagione 2015-2016 ed è stata ospite fissa come opinionista nella trasmissione di Rai 2 ‘Sabato Sprint’. Ha svolto anche il ruolo di opinionista nella trasmissione ‘Il grande match’ condotta da Flavio Insinna in occasione degli Europei del 2016. Nel 2017 ha commentato le partite dell’Italia nella fase finale dell’Europeo U21 sulla Rai, concludendo poi il suo rapporto di collaborazione con Rai Sport per diventare responsabile del settore femminile dell’Associazione Italiana Calciatori. Nel 2018 torna al commento, questa volta per Sky, in occasione dei Mondiali di Russia. Nella stagione 2018-2019 di Serie A commenta 5 partite per Sky: Parma-Chievo, Spal-Udinese, Udinese-Chievo, Empoli-Spal e Cagliari-Udinese. Dopo aver commentato il Mondiale di calcio femminile, è stata scelta dalla Rai per essere la voce tecnica delle gare di Euro 2021 in coppia con Stefano Bizzotto.