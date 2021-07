Chi è Katia Serra, sarà lei a commentare la finale degli Europei: età, Instagram e il ‘retroscena’ del passato e

Sarà proprio Katia Serra a commentare l’attesissima finale di questi Europei, ma cosa sappiamo su di lei? Ecco cosa occorre conoscere.

Chi è Katia Serra, la commentatrice Rai della finale Europei. Fonte Foto: Instagram

Ci siamo! Manca davvero pochissimo e, finalmente, assisteremo alla tanto attesa finale di questo Europei 2020. A partire dalle ore 21:00, in diretta dallo stadio Wembley di Londra, l’Italia di Mancini sfiderà l’Inghilterra di Gareth Southgate. Chi avrà la meglio? La nostra Nazionale azzurra? Chi lo sa! Nel frattempo, però, scopriamo qualche cosa in più su questo attesissimo evento calcistico.

Leggi anche –> E’ l’amatissimo calciatore della Nazionale Italiana da piccolo: impossibile non riconoscerlo, lo sguardo dice tutto

Come da diverse settimane a questa parte, a commentare la partita finale di questi Europei 2021 ci saranno due telecronisti Rai davvero speciali. Stiamo parlando di Stefano Bizzotto e Katia Serra. Avete letto proprio bene, si! Per la prima volta, a commentare una finale ci sarà una donna. Cosa sappiamo, però, su di lei? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa? State tranquilli, ci pensiamo noi!

Chi è Katia Serra: età, Instagram e vita privata

Dopo la positività al Covid dei giorni scorsi di Alberto Rimedio, la Rai ha preso una drastica decisione: sostituirlo! E così che, come raccontato anche dalla diretta interessata a La Repubblica, a prendere il suo posto è la giovanissima Katia Serra. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà in diretta e goderci lo spettacolo con i commenti dei due telecronisti Rai, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Benissimo: vi diremo noi ogni cosa!

Katia Serra è nata a Bologna il 5 Aprile del 1973. Attualmente, non abbiamo moltissime informazioni sulla sua vita privata. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la commentatrice italiana sia single. Cosa sappiamo del suo profilo Instagram? Ebbene: il suo nickname è @katia.serra. Cosa aspettate? Correte a seguirla! Sul suo canale, la bella Serra è davvero attivissima!

Il ‘retroscena’ che non tutti conoscono

Sapete che, ancora prima di intraprendere la carriera da commentatrice, iniziata esattamente con i match di Lega Pro del calcio femminile, la bella Katia Serra è stata una calciatrice? Avete letto proprio bene, si! Esattamente nel ruolo di centrocampista, la 48enne bolognese ha avuto una splendida carriera nel calcio. Sono diverse, infatti, le squadre femminile nelle quali ha giocato. Ed altrettanto diversi, poi, sono stati i premi raggiunti. Pensate, sul web si legge che la Serra abbia vinto uno scudetto col Modena, tre Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Italy Women’s Cup. Purtroppo, a causa di diversi infortuni, Katia ha dovuto appendere le scarpette al chiodo. E, dopo aver superato nel 2014il corso di dirigente sportivo, è diventata una commentatrice.

Fonte Foto: Instagram

Noi non vediamo l’ora arrivi questa sera.