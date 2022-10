Chi è Kirill Mezenok Milano il campione di freestyle ( ULTIME NOTIZIE DI OGGI )

Chi è Kirill Mezenok Milano la notizia di oggi è che si tratta di un campione d’importazione: Protagonista Kirill Mezenok, 29 anni compiuti proprio giovedì, nazionalità russa e tra i nomi più noti del calcio freestyle in Italia, con collaborazioni all’attivo con sponsor come Adidas e con club come Milan e Juve. e La vacanze dei calciatori sono appena finite e dal mercato invernale ci si aspetta gli ultimi colpi. Ma c’è stata un’epoca in cui il calcio è stato altro: campi in terra battuta, marcature leggendarie, storie ed emozioni irripetibili. Merce sempre più rara nella pedata odierna, come svela «Futbol-Storie di calcio»: da stasera fino a domenica al teatro Tertulliano.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca Ramella, ripercorre tre dei racconti che lo scrittore argentino Osvaldo Soriano inserì nell’omonimo libro, pubblicato in Italia nel 1998. Su un palco allestito come un campo da calcio, il campione di freestyle Kirill Mezenok Milano farà rivivere la storia del rigore più lungo del mondo, il profilo dell’arbitro che girava i campetti con la pistola per sparare sui piedi dei giocatori che protestavano e la spedizione di un gruppo di nativi della Patagonia per riconquistare le isole Malvinas giocando una partita di calcio. Oltre a tanti altri aneddoti che faranno bene al cuore degli appassionati, per aiutarli a ricordare che il calcio è innanzitutto un gioco, poi una lezione di vita.

Freestyle Academy e tecnica calcistica

Il calcio freestyle è una disciplina acrobatica e spettacolare che viene praticata con un pallone da calcio, uscendo fuori dagli schemi del verde rettangolo di gioco per diventare un mix tra arte e sport.

Utilizzando il freestyle il corso ha l’obiettivo di migliorare la sensibilità con il pallone e il proprio corpo.



Il corso, ospitato nelle strutture MFA, è organizzato e diretto da Kirill Mezenok, freestyler di fama nazionale ed internazionale, e dalla sua accademia.

Per info e iscrizioni: http://www.kirillmezenok.com/

