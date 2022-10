Chi è la Dama over di U&D che ha fatto impazzire Trussardi: Ha lasciato Michelle Hunzicher per lei

Nelle ultime ore, il gossipparo Amedeo Venza ha svelato un clamoroso retroscena sulla coppia Michelle Hunziker- Tomaso Trussardi. I due, come è ben noto, si sono separati moltissimi mesi fa, a gennaio, e da allora tante cose sono cambiate nella vita della conduttrice svizzera. In primis ha riallacciato amorevolmente i contatti con il suo ex marito Eros Ramazzotti. Ha, poi, debuttato in prima serata su canale 5 con uno show tutto suo ‘Michelle Impossible’. Proprio lì annunciò esplicitamente la fine del matrimonio con Trussardi e, inoltre, tra gli ospiti speciali ci fu proprio Eros.

Addirittura, in estate, Michelle Hunziker ha fatto spazio ad un nuovo amore: il dottore ed ex gieffino Giovanni Angiolini. Una storia d’amore che sembrava essere partita nel migliore dei modi, tra viaggi segreti e presentazioni alla figlia Aurora. Dopo pochi mesi, però, l’idillio è terminato e sembra proprio a causa di lui che l’ha mollata senza dare troppe spiegazioni. Poche settimane fa, la bella bionda è stata, però, paparazzata in auto con Trussardi in occasione del compleanno della loro primogenita Sole. E’ stato lo stesso settimanale Chi a dichiarare “Stanno cercando punti di equilibrio”.

Inoltre, i fan più attenti avevano notato la presenza della fede al dito di Michelle Hunziker tramite delle instagram stories. Insomma, ci sono stati abbastanza elementi per credere in un ritorno di fiamma tra i due. Infatti, molte testate giornalistiche, nelle ultime settimane, non hanno fatto altro che scrivere di loro. La Hunziker, però, pochi giorni fa ha pubblicato sul suo profilo instagram un collage con delle facce buffe e sotto ha scritto “Io che leggo i giornali in questi giorni. Good News: No News.” A quanto pare, dunque, ha voluto smentire il tutto.

A dare luce all’intera vicenda, nelle ultime ore, è stato proprio Amedeo Venza, colui che tutto sa del gossip e dei vip. Ha, infatti, lanciato una vera e propria bomba: Trussardi starebbe contattando varie donne, in particolare un’ex dama di Uomini e Donne. In molti pensano che si tratti di Pamela Barretta, ex dama del trono over e amica stretta del Venza. Per cui, se fosse davvero lei, la notizia risulterebbe del tutto fondata. Sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi e le riviste del gossip saranno pronte a scavare a fondo circa la situazione tra i due ex coniugi.

Nel mentre Michelle Hunziker si gode la gravidanza della figlia Aurora che aspetta un bimbo da Goffredo Cerza e la serenità ritrovata con il suo primo amore, Eros. Con Trussardi, invece, continuerà sempre ad esserci un filo che li legherà in quanto insieme hanno due bimbe, Sole e Celeste. Inoltre, la conduttrice è anche a lavoro per il suo show Michelle Impossible che presto ritornerà su Canale 5. Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

AGGIORNAMENTO: Pochi minuti fa Amedeo Venza ha pubblicato una instagram stories sulla vicenda. “Comunque tanti di voi ieri mi hanno chiesto chi fosse la ex dama a cui scrive Trussardi, vi posso dire che è del centro sud ma sta per trasferirsi fuori e vi svelo solo le iniziali del nome: V.!!”. Dunque, non è Pamela Barretta. Non ci resta che attendere ulteriori notizie per scoprire il nome.

Chi è la Dama over di U&D che ha fatto impazzire Trussardi: Ha lasciato Michelle Hunzicher per lei scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Mata