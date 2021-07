Chi è la fotomodella africana in copertina su City Roma? ecco tutto quello che devi sapere su Melody Chigozie

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Possiamo paragonare la mia vita come una montagna russa! Mai noiosa, ripetitiva e stabile. Una biografia vivace come quella di grandi star del cinema americane, molto volto mi sento di aver vissuto molte vite, una dietro l’altra. Ma penso che sia il percorso che ognuno di noi debba fare, ma è per pochi saper apprezzare anche i momenti bui è saper rialzarsi più forti di prima.

Che cosa vorresti che la pensano di te?

Quando qualcuno critica una persona senza essere in grado di mettersi nei suoi panni, senza mostrare un briciolo di empatia e senza cercare di capire il suo punto di vista, in realtà sta semplicemente esponendo il suo modo di essere. Con le sue parole potrebbe gridare al mondo che pensa che sei una persona cattiva, ma con il suo atteggiamento sta rivelando solo che lui è una persona insicura, con una mentalità rigida e piena di stereotipi.

Come sei nella vita privata?

Sono una ragazza molto estroversa, simpatica, altruista e molto sensibile anche se nn sembra.

Mi piace ballare quando sono triste, mi piace uscire giocare con i bambini.



Sei favorevole o contraria alla chirurgia plastica?

Sono contraria. Amo come sono e non intendo cambiare nulla.

Ci sono persone che ti hanno aiutato nel momento difficile?

Nel momento difficile per fortuna ho avuto 2 dei amici miei che sono favolosi mi danno consigli quando ne ho bisogno nomi preferisco non farli.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Con il mio nuovo manager stiamo progettando molte cose interessanti che ora non posso dire, sicuramente ci saranno belle soprese.



Un tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è essere un attore o magari entrare in una scuola da attrice e poi immergermi nel lavoro

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’amore per me è come su una barca con le braccia al cielo e il viso che respira l’aria fresca del mare, e artisticamente e molto più forte, quando ballo al ritmo di una canzone , e quando recitò mi sento come se fosse una cosa che sapevo fare prima di essere nata

Artisticamente qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Sinceramente non voglio assomigliare nessun modella. Ammiro le modelle che sono super hot, ma non vorrei essere come loro perché mi sento bene con il mio corpo.