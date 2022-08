Chi è la fotomodella Marchigiana THE REALLUCERS da Barista alla copertina Break Magazine con un servizio mozzafiato

C’è una possibilità su un milione di sfondare nello Star System. Ma alcune donne di talento come The Reallucers “nome artistico” stanno affrontando questa sfida con buoni propositi. The Reallucers è proprietaria di un piccolo bar nella provincia delle Marche, Break Magazine di settembre decide di raccontare la sua storia, influencer di sicuro successo, malgrado la sua giovane età si fa notare per la sua capacità. Quindi break magazine guarda avanti con una nuova copertina che troverete sul web in digital cover del 3 settembre 2022 . allora non ci resta che attendere l’uscita dell’intervista rilasciata in esclusiva per personal Break Magazine, un racconto che mette a nudo vita privata del personaggio del mese.

