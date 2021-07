Chi è la moglie di Jodie Foster, Alexandra Hedison: la vita privata dell’attrice premiata a Cannes

Invitata al Festival di Cannes 2021 per ricevere la Palma d’oro alla carriera, Jodie Foster ha percorso il red carpet mano nella mano con la moglie Alexandra Hedison. Una coppia bellissima, che ha fatto subito il giro dei media. Per molti anni l’attrice è stata molto riservata sulla sua vita privata, tanto che il coming out pubblico è arrivato solo nel 2013. Ecco chi è la donna al suo fianco, che ha sposato nel 2014.

Chi è Alexandra Hedison

Nata a Los Angeles nel 1969, ha origini armene e italiane, è figlia dell’attore David Hedison (Felix Leiter in due film di James Bond) e sorella della produttrice Serena. Anche lei fa l’attrice: ha recitato tra l’altro in Lois & Clark, Melrose Place, Nash Bridges e The L Word (nei panni di Dylan Moreland). In quest’ultima serie e in L.A. Firefighters ha recitato con il padre. Ha inoltre lavorato come regista nel corto In the Dog House. Soprattutto, è una fotografa: ha esposto le sue opere nelle maggiori gallerie d’America e anche all’estero. Dal 2000 al 2004 è stata legata alla conduttrice Ellen DeGeneres. Nel 2013 si è fidanzata con Jodie Foster, che ha sposato nell’aprile dell’anno dopo.

Il coming out e gli amori di Jodie Foster

Per molti anni Jodie Foster è stata estremamente riservata sulla sua vita personale. Bambina prodigio consacrata definitivamente da Taxi Driver, due volte Premio Oscar (per Sotto accusa e Il silenzio degli innocenti), attrice femminista tra le prime a voler lavorare anche nella regia e con una lunghissima carriera che l’ha portata sino alla Palma onoraria a Cannes 2021, ha sempre preferito porre in primo piano il suo talento anziché sfruttare il gossip. La sua omosessualità è sempre stata cosa nota, così come la relazione durata per tanti anni con Cydney Bernard, dal 1993 al 2007 (in precedenza, all’università, era stata legata alla drammaturga Tina Landau): eppure, la Foster ha sempre voluto mantenere il silenzio, anche quando con lei ha avuto due figli, nel 1998 e nel 2001. Poi, ai Golden Globe del 2013, la scelta di fare coming out pubblicamente (quello privato con amici e famiglia era avvenuto “mille anni fa”, disse) e di ringraziare la Bernard, definendola la sua anima gemella. Ironia della sorte, si sarebbero lasciate di lì a poco e Jodie avrebbe trovato l’amore con Alexandra. Oggi la Foster è più aperta a mostrare il suo lato privato e, prima del tappeto rosso a Cannes, è apparsa con la moglie anche in videocollegamento ai Golden Globe 2021.