Chi è la Super Vip che alla sua festa di compleanno ha fatto pagare gli ospiti? “Sedie di plastica e solo acqua” Le foto choc

Si è tenuta il 3 luglio scorso, la fantastica festa di compleanno di Francesca Cipriani, una festa che ha fatto tanto parlare sopratutto per l’originalità, visto che a partecipare potevano essere, come si evince dalla locandina (che la vede fotografata in bella vista), sia gli amici vip sia gente comune. La cosa bella, si fa per dire, è che la quota di ingresso per la gente non famosa, PREVIA PRENOTAZIONE, (specificano a caratteri cubitali nella locandina) , è di 10 euro.

Mi domando, ma dove finiscono questi soldi? Ma giusto per curiosità, una percentuale nelle tasche della festeggiata (quindi farebbe utile e dilettevole) compleanno/guadagno a mo’ di ospitata, o il tutto è servito per pagare il compleanno? Insomma una cosa è certa: visto le modalità qualcuno sti soldi li doveva cacciare e sicuro non la nostra Cipriani!

Evidentemente, la Francesca da quando ha deciso di fidanzarsi con un ragazzo comune, si dice infatti faccia il muratore, ha dato il giusto valore al denaro e ragiona con parsimonia e così anche l’ingegno si è sviluppato! Va beh si rifarà dopo il suo centesimo ingresso quest’anno al grande fratello che la da per certa. Signorini infatti l’avrebbe già arruolata nel cast della prossima edizione del Grande Fratello vip.

Ma torniamo alla festa, il suo arrivo è in pompa magna in abito nero che per vederne i pezzi che lo componevano dovevi prendere una lente di ingrandimento.

Come potete ammirare dal video, un suo amico “travestito” da body guard, le fa da spalla aprendole le porte e si “sbatte assai” giusto per dare l’idea che ci fosse una folla a venirle incontro quando invece si contavano sulle dita delle mani.

Guardando il video e non essendo presenti si poteva immaginare una festa holliwoodiana, ma poi andando a spulciare le foto sulla pagina della Cipriani ti rendi conto che le feste non vip fanno più bella figura al confronto e non devi neanche pagare. Tra i partecipanti alcuni vip da stoccaggio come Sara Altobello che vanta un curriculum con partecipazioni in tutte le televisioni del mondo, quelle che non vedremo mai, perché i canali non prendono.

Fariba ultima uscita dall’isola dei famosi anche lei presente, mi commenta una storia dove domando se anche i vip avessero cacciato il 10 euro, e ci tiene a farmi sapere di essere allo scuro ed anche esterrefatta. Guardando le foto della festa realizzo che almeno per 10 euro gli invitati hanno avuto la possibilità di fare una foto con il parterre dei personaggi molti dei quali sono a me sconosciuti.

Tra l’altro abbiamo la testimonianza di una famosa di cui non possiamo fare il nome e che manco lei evidentemente sapeva come ’ si era trovata li: “ristretto spazio riservato in giardino, con sedie di plastica bianche tipo bar da spiaggia, e poi per il resto gente sconosciuta anche tra loro. Da bere coca cola e acqua mi sembra ci fosse. Non si capiva bene se c’era del cibo perché era buio e non si vedeva nulla”

in pratica se volevi un drink alcolico te lo dovevi comunque pggare. Insomma Francescona “internazionale” ma che ci combini, speriamo che almeno dopo l’ennesimo GF farai una festa dove saranno i vip a pagare tutto, mi sembra il minimo visto che vantate una vita da milionari sui social, e magari a dare tutto in beneficenza!

