chi è l’attrice doppiatrice italiana Martina Menichini ? ecco la sua biografia

Nasco a Roma nel maggio del 1988. Per diversi anni, 14 nello specifico, mi dedico al nuoto sincronizzato, vincendo più volte il titolo nazionale. Fino a quando l’ho lasciato come atleta, per dedicarmi alla mia vocazione…la recitazione.

Durante il liceo frequento i corsi di recitazione, canto e ballo della Kledy Accademy e contemporaneamente mi ingaggiano come fotomodella per servizi fotografici di moda e di attrice di fotoromanzi per i giovani….i mitici e indimenticabili “Cioè” e “Pop’s”.

Interpreto alcuni cortometraggi come Riflessi di città, vincitore del miglior cortometraggio d’autore nel 2011, Il Bacio, Nereides, the Drawing, Noir, e lungometraggi come Oltraggio alla Regina.

L’occasione per mettermi alla prova arriva nel 2008 quando Angelo Antonucci mi sceglie su oltre 600 candidate per essere la protagonista del film Nient’altro che noi. Nel 2009 mi diplomo all’Accademia di recitazione e doppiaggio di Stefano Jurgens e proprio alla serata di finale dell’anno accademico, al Premio Pipolo, sono stata notata da Emilio Carelli, ex direttore di Sky che dopo avermi provinato mi ingaggia per condurre in diretta le previsioni del tempo su Sky meteo 24.

Da quel momento le mie energie sono focalizzate sulla conduzione, ramo della recitazione che mi piace molto. Condurrò altri programmi televisivi ma calcistici, come Sport Italia e la Signora in Giallorosso.

Doppiaggio

Contemporaneamente mi affino nel doppiaggio all’Actor House di Rossella Izzo e mi affaccio al canto, studiando privatamente.

Il 2011 è stato un anno importante perché dopo aver partecipo al film di Vincenzo Salemme 10 regole per fare innamorare ho deciso di partire da sola e trasferirmi a Londra e studiare Shakespeare alla Central School of Speech and Drama. Per 6 mesi il monolocale ad Hammersmith è stata la mia casa e gli attori dell’accademia a Finley Rood la mia famiglia.

Ho sempre curato la parte attoriale accostandola molto alla cura del corpo e del movimento. Mi sono specializzata infatti nella danza, passando da quella moderna, contemporanea, la modern jazz, fino a diventare insegnante di danza orientale.

Dal 2014 ho iniziato la mia attività teatrale con il regista Claudio Boccaccini, per non abbandonarla mai. Ho messo in scena anche uno spettacolo con il mio campagno, anche lui attore e doppiatore. Il fatto di condividere con lui lo stesso lavoro ci unisce sempre di più.

Da due anni lavoro più costantemente nel doppiaggio, ma ho ancora tantissima strada da fare in questo mestiere bellissimo. Purtroppo la pandemia ha colpito molto la nostra categoria, sia nel doppiaggio che nel teatro.

lavori

I miei ultimi lavori in scena risalgono a prima della pandemia, ma spero di riprendere presto. Nel frattempo infatti mi sto preparando con Claudio Boccaccini per un bel progetto teatrale che mi vedrà come protagonista. Ma non dico nulla ancora visto che è ancora tutto incerto. In tutto questo ho preso due lauree, una in scienze motorie e l’altra in attività motorie preventive adattate. Ho anche progetti in ambito cinematografico ma per scaramanzia quando sarò sul set vi aggiornerò senz’altro,intanto a breve ritornerò al mio amore dei fotoromanzi. Seguitemi sulla mia pagina ufficiale e sul mio canale Instagram