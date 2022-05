Chi è l’imprenditore Francesco Agnello cosa sappiamo della trattativa della Paluani ?

È Francesco Agnello l’imprenditore interessato a rilevare la Salernitana entro il 31 dicembre. Lo ha confermato in una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, dichiarando: “Sarei pronto a scendere in campo nel momento in cui venissi coinvolto. E dico di più: sono certo che la Salernitana si salva”. Ma scopriamo insieme chi è l’imprenditore Francesco Agnello.

Salernitana, chi è Francesco Agnello: l’imprenditore napoletano che vuole rilevare il club

Originario di Torre Annunziata, Francesco Agnello fa parte di una famiglia di imprenditori attiva – tra l’altro – nel mondo della distribuzione di acqua, bibite e bevande. In passato ha provato anche a rilevare la Sangemini e l’intero gruppo di cui fa parte. Non è ancora chiara l’entità dell’offerta per la Salernitana, ma di sicuro sarà inferiore a quella avanzata in questi mesi dai curatori.

Agnello, infatti, ha tentato di arrivare a capo dell’intero gruppo Ami (Acque Minerali d’Italia). a sua Holding , infatti, avrebbe presentato le garanzie necessarie tramite importanti banche Unicredit, Intesa e Mediobanca) al fine di rilevare l’intero asset industriale del gruppo entro il 30 giugno 2022.

L’offerta per la Salernitana

Nell’intervista realizzata da Eugenio Marotta sulle colonne de Il Mattino, Agnello ha confermato il suo interesse per la Salernitana. Un interesse condiviso con altri imprenditori campani, chiamati a raccolta da Cerruti: “Non mi spavento. E non mi spaventa neppure il mercato di riparazione. Nel momento in cui partecipo ad una cosa impiego tutto me stesso e lo faccio a 360 gradi. Se si deve salvare la Salernitana farei-faremo di tutto per riuscirci. Salerno è una piazza che merita e mi dispiace che stia vivendo questa situazione”.

In passato il nome di Francesco Agnello è già stato accostato ad altri club, tra cui la Casertana. A tal proposito, ha dichiarato: “Ritengo che le squadre di calcio sono come le case: tu ne vedi dieci finché non trovi quella giusta. Io voglio vedere il sole. C’è gente che invece si butta anche nei… sottoscala”.