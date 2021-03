Chi è Luca Pertino? il socia ufficiale di Johnny Depp cambia look

Luca Pertino (Bari 19 ottobre 1982) è un attore cinematografico italiano

Ultimo di 5 figli Vive a Bari, il suo primo premio lo prese grazie ad un concorso di Poesia Nazionale all’età di 12 anni “Radarsei” dove si classificò al 7* posto ricevendo un attestato di poesia. Nel 2001 effettua il servizio di leva militare per poi continuare per altri 3 anni a Bologna come Militare.

Da ragazzo ha sempre avuto una particolare passione per il cinema infatti nel 2002 inizia

il suo percorso iniziando dal teatro sempre a Bari con il Mestro Enzo Strippoli dove finirà l’anno con uno spettacolo teatrale “LA PASSIONE DI CRISTO” nella parte di Giovanni.

Nel 2003 partecipa ad un cortometraggio scritto e diretto da Daniele Basilio per la Rai Cinema “Le Mani in faccia” avendo come protagonista Riccardo Scamarcio.

Putroppo per alcuni problemi personali ha dovuto per un lungo periodo interrompere la sua più grande passione ripresa poi nel 2015

Durante questo tempo ha coltivato la sua passione anche per la musica scrivendo testi per delle canzoni rap per poi cantarle a sua volta.

nel 2015 ha interpretato uni dei 3 assassini in un cortometraggio dal nome “Long Shot” di Andrea di vagno

nel 2016 scopre di avere una particolare somiglianza con il famoso attore Hollywoodiano Jhonny Depp che lo porterà ad entrare nella rubrica dei sosia di Striscia la notizia e a partecipare nel 2019 a ” Take me out ” la rivincita del maschio su Real Time porpio come sosia.

nel 2017/2018 lascia la sua intervista a City Roma news, City Milano News per poi lasciare la sua intervitsa nel 2019 su Breakmagazine che lo nomia il JOHNNY DEPP ITALIANO

nel 2018 abbandona il percorso da sosia ed entra a far parte degli attori del famoso programma televisivo “Alta Infedelta” trasmesso su Real Time nella parte di GERRY l’amante.

nel 2018 interpreta la parte di Alberto in un cortometraggio “SE VI PICCHIA NON VI AMA di Cosimo Scialpi dedicato alla vita di Noemi Durini.

dal 2018 al 2019 partecipa in molte sitcom pugliesi dovre avrà varie parti importanti.

nel 2019 incotra il Regista Giovanni Aloisio il pupillo di Dario Argento che gli porpone di far parte del suo primo lungometraggio visibile ora su amazon prime dal nome “NUNS AN ITALIAN HORROR STORY” (2021) classificatosi nel 2021 primo negli horror awards nella parte del venditore di libri , ruolo molto determinante nel film.

Nel 2021 firma un contratto come ATTORE con il manager ” Massimo Guidi” (vocal coach dei nuovi talenti per X-FACTOR, AMICI, ITALIANSGOTALENT, SANREMO) citando anche la sua ultima collaborazione come cantante e doppiaggio per il nuovo cartone animato della DISNEY “RAYA e l’ultimo Drago.