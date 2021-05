Chi è Maria Braccini, la modella fidanzata con Jannik Sinner

Jannik Sinner è il talento del tennis che sfiderà il campione spagnolo Nadal agli Internazionali di Tennis di Roma 2021. Diciannove anni, originario di Bolzano, Sinner è considerato un vero e proprio “enfant prodige”. Se da un lato la sua carriera gli regala continue soddisfazioni, anche l’amore sembra andare per il meglio, visto che il giovane campione ha confermato di essere fidanzato con la modella e influencer Maria Braccini.

Chi è Maria Braccini, la fidanzata di Jannik Sinner

Maria Braccini è una modella italiana e dallo scorso settembre è fidanzata con il campione di tennis Jannik Sinner. Ha 21 anni, dunque è di poco più grande del tennista, e su Instagram ha una pagina molto attiva che conta quasi 60 mila follower. Di lei il campione ha raccontato: “È carina e comprende le mie esigenze da tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità e non mi mette alcuna pressione”. Per il momento dunque nella loro frequentazione l’uno non invade gli spazi dell’altro e sembrano andare molto d’accordo. “Io sto investendo le mie energie per costruire qualcosa di importante e lei sta al mio fianco. Credo sia la persona migliore per fare questo percorso con me”.

La storia d’amore tra Maria Braccini e Jannik Sinner

Del flirt tra i due si è iniziato a vociferare dopo i primi indizi sui social, finché il campione ha confermato che al suo fianco c’è la bella influencer Maria Braccini. Ne ha parlato apertamente in una recente intervista rilasciata a Rai sudtirolese, spiegando che anche per un campione impegnato come lui c’è spazio per una dolce metà: “È bello tornare a casa la sera, magari dopo una giornata complicata o faticosa per gli allenamenti e trovare qualcuno che si prende cura di te”, ha spiegato. Di lei ha detto: “Maria è molto tenera e affettuosa, ma anche molto indipendente e questa è la qualità che mi colpisce di più”.