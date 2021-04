Chi è Maria Chiara Carrozza, nuova presidente del Cnr

Ordinaria di bioingegneria industriale presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, è stata ministra dell’Istruzione, Università e ricerca tra il 2013 e il 2014

La professoressa Maria Chiara Carrozza (Foto: Fabio Muzzi/Getty Images)

Maria Chiara Carrozza è stata nominata presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). È la prima donna a ricoprire questa carica. Docente ordinaria di Bioingegneria industriale presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, coordina diversi progetti di ricerca nei settori della biorobotica, della biomeccatronica e della neuro-robotica. È stata ministra dell’Istruzione, università e ricerca dal 2013 al 2014.

Laureata in fisica nel 1990 e con un dottorato di ricerca in ingegneria, è stata eletta rettrice della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa nel 2007, diventando così la più giovane rettrice italiana nella storia. Maria Chiara Carrozza è una delle più conosciute accademiche del nostro Paese a livello internazionale. Il suo principale focus di ricerca riguarda il settore della neuro-robotica, disciplina che si occupa di riprodurre, tramite tecnologie cibernetiche, i meccanismi di elaborazione sensoriale tipici degli organismi animali. In questo ambito, ha diretto vari progetti su protesi in grado di restituire il senso del tatto, la capacità di una manipolazione complessa, o nello sviluppo di esoscheletri per la riabilitazione di persone colpite da ictus o da patologie neuromuscolari. Nella sua carriera accademica è stata più volte invitata a tenere conferenze e lezioni presso le più prestigiose università internazionali, come il Massachusetts institute of technology (Mit) negli Stati Uniti, all’École normale superieure in Francia e all’Università di Tokyo in Giappone.

“Sono felice ed emozionata per la nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Ringrazio la ministra Messa (Cristina, all’università e ricerca, ndr) e il comitato di selezione per la fiducia riposta nella mia persona”, ha detto la presidente Carrozza: “Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva. Confido sull’aiuto e sulla collaborazione di tutte le ricercatrici e ricercatori dell’ente, sulle loro preziose indiscusse competenze e sul loro entusiasmo. Insieme dobbiamo riportare al centro dell’attenzione sociale, economica e politica la ricerca unico volano per la ricostruzione del Paese e il futuro dei giovani”.

L’attuale ministra dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa, con il decreto firmato il 12 aprile, ha nominato la docente Carrozza alla guida del Cnr per i prossimi quattro anni. Il Cnr è un ente pubblico che ha il compito di realizzare progetti di ricerca scientifica e di applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese. Conta 8.500 dipendenti che operano su tutto il territorio nazionale, di cui oltre 7.000 impegnati in ricerca e attività di supporto alla ricerca. La rete scientifica è costituita da 88 istituti di ricerca e da sette dipartimenti per aree macro-tematiche: Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente; Ingegneria – Ict e tecnologia per l’energia e i trasporti; Scienze umane e sociali – patrimonio culturale; Scienze chimiche e tecnologie dei materiali; Scienze fisiche e tecnologie della materia; Scienze bio-agroalimentari; Scienze biomediche.