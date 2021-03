Chi è Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca dell’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi Gilles Rocca ha raccontato quanto senta la manca della fidanzata Miriam Galanti, con cui ha un legame fortissimo. Lei è un volto tutt’altro che estraneo al mondo dello spettacolo: è un’attrice e conduttrice che ha lavorato su grande e piccolo schermo, cui Rocca è legato da 12 anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Galanti.

La carriera di Miriam Galanti

Miriam Galanti è nata a Mantova nel 1989 e ha studiato recitazione, diplomandosi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2015. Il suo debutto è avvenuto nel 2009 con un piccolo ruolo in Don Matteo. Ha recitato anche in alcuni corti, nelle fiction Che Dio ci aiuti e Quando corre Nuvolari e nei film Scarlett, 5 (Cinque) e In the Trap – Nella trappola. La Galanti lavora inoltre molto a teatro, dove ha recitato in opere di Anton Checov, William Shakespeare, David Mamet e Harold Pinter. Ha affiancato il fidanzato Gilles Rocca nel cortometraggio da lui diretto, intitolato Metamorfosi. Ha vinto tra l’altro il Premio Kineo Guest Star alla Mostra del cinema di Venezia e il Premio Giuliano Gemma Nuovi Talenti. Ha inoltre condotto i programmi Modella per l’arte e Sei in un Paese meraviglioso con Dario Vergassola, per Sky Arte.

Miriam Galanti ha perso il padre e la sorellina

All’isola, Gilles Rocca ha parlato di alcuni momenti difficili nella vita della compagna. In giovanissima età, l’attrice ha subito infatti una perdita devastante: la sorella di Miriam, Lucrezia, è morta di leucemia quando aveva appena 7 anni, nel 1999. “La tua assenza ha lacerato per sempre una parte di me, ma sono certa che tu sia venuta su questa Terra per insegnare qualcosa a chiunque ti abbia incrociata sul suo cammino“, scriveva la Galanti in un commosso post Instagram, “Mi sono chiesta spesso come sarebbe stato se avessimo trovato un donatore compatibile, come sarebbe stata la nostra vita insieme…ma era già tutto scritto. Continua a starmi accanto…fallo come preferisci tu, nei tuoi modi strani e misteriosi, ma rimanimi accanto perché il bisogno di te è infinito“. Inoltre, nel maggio 2016, Miriam ha perso il padre Moreno, ex guardia giurata vittima di un infarto quando aveva 60 anni. Della sua famiglia di origine fanno parte anche la mamma Iris e il fratello Manuel. Anche al papà, Miriam dedicò tempo fa un pensiero commovente:

Ogni volta che ritorno a casa e scendo in quella stazione ho immediatamente un colpo al cuore, o forse allo stomaco, mi viene quasi da vomitare, perché tutte le volte in cui sono arrivata in quella stazione tu eri lì ad aspettarmi, sempre, a qualsiasi ora, addirittura anche quando dovevi lavorare, chiedevi un “permesso” per poterci essere, anche se non era necessario, ma per te era imprescindibile venire ad accogliermi, era uno dei tuoi tanti modi di dimostrarmi il tuo amore. Ed ora non trovarti più lì mi fa sentire così sola…ma poi respiro profondamente l’aria di quel posto, chiudo gli occhi, mi calmo e ti sento, giuro che percepisco la tua presenza, e allora mi accorgo che mi vieni ancora ad accogliere quando torno nella nostra Terra.

L’amore con Gilles Rocca

Quello con Gilles Rocca è stato un colpo di fulmine, scoccato nel gennaio del 2009 quando si sono conosciuti a un corso di recitazione. Dopo neppure due mesi, sono andati a vivere insieme. Da allora si sono separati per alcuni peridi solo a causa della pandemia e dell’Isola dei famosi, e il loro amore è più forte che mai. A dicembre, hanno pure dovuto fare i conti tutti e due con il Covid. In occasione del dodicesimo anniversario dalla nascita del loro amore, Rocca scriveva un messaggio bellissimo per lei: