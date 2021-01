Chi è Olivia Rodrigo, la cantante di “drivers license” che ha scosso la scena musicale

Tutti parlano di Olivia Rodrigo che con il suo singolo di debutto “drivers license” sta battendo ogni record: chi è la giovane artista

Ha conquistato pubblico e colleghi Olivia Rodrigo, 17enne californiana, che lo scorso anno è stata inserita nella lista dei “giovani personaggi più potenti di Hollywood”. Il suo talento l’ha portata a essere scelta nel cast della serie Disney “High School Musical: The Musical:The Series”, ispirata alla celebre saga, e nella quale tornerà per una seconda stagione. Proprio grazie al suo ruolo di Nini Salazar-Roberts ha iniziato a farsi conoscere come attrice e cantante. Ora si sta facendo spazio anche sulla scena musicale con il singolo di debutto pubblicato lo scorso 8 gennaio, “drivers license“, che sta ottenendo un incredibile successo.

Tutti pazzi per Olivia Rodrigo: il singolo è già record

C’è chi la definisce la nuova Billie Eilish, non tanto per le affinità artistiche ma quanto per il successo immediato ottenuto con un solo brano. Il singolo “drivers license” ha già fatto la storia, battendo il record americano di Spotify per il brano che ha ottenuto il maggior numero di stream nel suo giorno di debutto. Più di 6 milioni di ascolti in sole 24 ore, riuscendo a sorpassare colossi dello streaming come Ed Sheeran e Taylor Swift.

Proprio quest’ultima sembra essere una grande fan di Olivia tanto da congratularsi pubblicamente facendole i complimenti per il brano rilasciato. In molti non hanno fatto a meno di notare come in un certo senso lo stile di scrittura della cantante ricordi proprio quello della Swift. Una delusione d’amore raccontata in musica e ricca di dettagli, nella quale il pubblico giovanile si potrebbe riconoscere facilmente.

Olivia è al lavoro sul suo primo progetto discografico che sarà pubblicato nei prossimi mesi e che, data l’anticipazione, sarà inevitabilmente molto atteso. Il 2021 è appena iniziato ma potrebbe aver già decretato una delle artisti emergenti di questo nuovo anno.