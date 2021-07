Chi è Roberta Rizzo? un nuovo talento a semplice Gossip? ecco l’intervista esclusiva

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Se dovessi fare un piccolo bilancio della mia vita, ne verrebbe fuori una donna forte, cresciuta troppo in fretta, dedita sempre ad aiutare gli altri, emotiva e piena d’amore per il prossimo proprio perché d’amore ne ha ricevuto poco

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’amore è tutto.. È ciò che ci spinge ad andare avanti nella vita.. L’amore per le persone che ti vivono e ti stanno intorno.. L’amore per mio figlio che è l’unica ragione della mia vita.. È poi l’amore.. Beh l’amore quello che si vede nei film.. Si legge nelle fiabe.. Quello che ti fa sognare ancora.. Nonostante io non abbia mai avuto la fortuna di viverlo.. Però continuo a crederci.. Magari arriverà un giorno anche per me un principe azzurro.. Chissà

Questo slideshow richiede JavaScript.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Artisticamente non ho dei canoni di modella a cui vorrei somigliare.. Mi piace naomy.. Ma lei è lei io sono una ragazza comune..

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Adesso sto lavorando come hostess congressuale.. Lavoro che faccio da diversi anni, ma ci sono in progetto alcune cose che scaramanzia non voglio svelare… comunque nel settore artistico moda, cinema, tv, ed altro.

COME sei nella vita privata?

Nel privato sono una donna semplice.. Che ama stare con gli amici.. Con mio figlio.. Amo viaggiare.. Leggere un buon libro..

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vorrei che le persone non si fermassero mai alle apparenze andassero oltre a ciò che è il tuo aspetto fisico.. Vorrei che vedessero in me la mia allegria.. La mia voglia di vivere.. Il mio ottimismo.. La mia lealtà..

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

I ricordi della mia infanzia a cui sono legata sono tutti quei momenti passati con i miei genitori.. Che purtroppo ho perso troppo presto ma che mi hanno regalato un infanzia fantastica..

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Non sono né sfavorevole né favorevole penso che ognuno faccia ciò che vuole del proprio corpo.. Io non sono mai ricorsa alla chirurgia plastica.. Mi sento bene così, ma nn posso escludere che un giorno potrei pensarci.. Chissà

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

E già ne ho avuti parecchi di momenti difficili nella mia vita.. Le persone che ho avuto vicine sono i miei veri amici.. Che per me sono la mia famiglia

Un tuo sogno nel cassetto?

Mi chiedi uno dei miei sogni nel cassetto… Vorrei realizzarmi artisticamente .. Vorrei che la gente oltre a vedere ciò che sono esteriormente si rendessi conto di quanto ho da dare.. E di quanto valgo