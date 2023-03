Chi è Rosario Federico Il Manager che si occupa della riorganizzazione delle aziende?

Rosario Federico è un imprenditore con una lunga esperienza nell’ambito delle attività imprenditoriali di famiglia, iniziata oltre un secolo fa. Da circa venti anni ha fondato diverse realtà aziendali, tra cui la Gestional Management Srl, che offre consulenza per aiutare le piccole e medie imprese a migliorare il proprio business.

Con uno staff di oltre 40 professionisti specializzati in ogni settore aziendale, Rosario Federico e i suoi collaboratori offrono la loro expertise per analizzare, pianificare, sviluppare e reindirizzare la strategia di aziende in tutta Italia. Il loro obiettivo è quello di affiancare l’imprenditore e il management nella direzione e nella gestione dell’azienda, aumentandone la competitività in termini di efficacia organizzativa ed efficienza operativa.

La consulenza di direzione offerta dalla Gestional Management Srl supporta le imprese nelle decisioni più importanti, prevenendo problemi gestionali e operativi, proponendo soluzioni per affrontare le difficoltà, riorganizzando le risorse umane se necessario, conducendo l’azienda verso l’internazionalizzazione, governando l’innovazione e affrontando le sfide quotidiane e i momenti di crisi. L’obiettivo finale è quello di guidare l’azienda verso una crescita delle risorse umane e del business, ottenendo maggiore redditività e margini più elevati, rafforzando la competitività e rendendo più solida la struttura finanziaria.

Per ogni azienda, la gestione è fondamentale per garantirne la competitività sul mercato. In questo contesto, la consulenza gestionale svolge un ruolo fondamentale e può aiutare le imprese a raggiungere i propri obiettivi e a implementare una strategia gestionale efficiente. Presso Gestional Management Srl, gli specialisti progettano percorsi di consulenza gestionale personalizzati in base alle esigenze e alle caratteristiche di ogni azienda.

Un aspetto importante della gestione aziendale è il controllo, che permette di monitorare gli obiettivi prefissati e di verificare eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli pianificati. In questo modo, il management può definire le strategie aziendali in base a criteri di efficienza ed economicità per raggiungere i risultati attesi. La consulenza gestionale non è solo uno strumento di pianificazione ma può anche supportare le politiche di vendita e marketing.

La consulenza gestionale può anche aiutare le aziende nella riorganizzazione e nella ristrutturazione dell’assetto organizzativo. L’analisi della situazione aziendale è fondamentale per individuare eventuali criticità e migliorare i processi operativi e di supporto, semplificare le procedure, e verificare le performance. Inoltre, l’analisi del clima aziendale permette di individuare eventuali fattori che possono influire sul benessere organizzativo.

La riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale può essere una scelta volontaria o necessaria a seconda delle circostanze, come momenti di crisi, aggiunge Rosario Federico passaggi generazionali, processi di fusione/acquisizione, o procedure di fallimento. In tutti i casi, la consulenza gestionale può aiutare le aziende a implementare un percorso di sostenibilità nel medio e lungo periodo, con un migliore posizionamento aziendale e un risparmio di costi. In sintesi, la consulenza gestionale è fondamentale per garantire una gestione aziendale efficiente e competitiva nel lungo termine.

Mata