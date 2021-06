Chi è Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria che vuole un figlio da lui

Ormai dallo scorso febbraio, è emersa la relazione tra Vera Miales e Amedeo Goria che, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal giornalista sportivo, pare proprio che stia continuando a gonfie vele. Tra i due il sentimento pare sia talmente forte che lei abbia manifestato il desiderio di avere un figlio proprio con l’ex marito di Maria Teresa Ruta. Proviamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Dalla moda al lavoro in tv

Nata nel 1984 in Moldavia, Vera Miales si è trasferita in Italia per seguire il suo sogno di diventare modella. Ha iniziato a lavorare per alcune agenzie di moda e nel frattempo ha incrementato la sua attività sui social, dove è diventata una vera e propria influencer, seguita da alcune migliaia di followers. Non solo servizi fotografici e partecipazione ad eventi centrali nello show-business, ma non sono mancate anche collaborazioni televisive. Più volte, infatti, ha partecipato come attrice in alcuni scherzi realizzati dalla redazione de “Le Iene“, come fa sapere attraverso foto e video pubblicate sul suo profilo Instagram. Dopo che la sua storia con Amedeo Goria è uscita allo scoperto non sono mancate ospitate in tv, soprattutto nei programmi di Barbara D’Urso, dove più volte si è trovata a dover difendere i suoi sentimenti nei confronti del giornalista, accusata di stare al suo fianco non per amore.

La vita privata di Vera Miales

A proposito della vita privata della 36enne, non ci sono notizie in merito e spulciando dai suoi profili social non ci sono foto che possano indicare rapporti pregressi con volti noti dello spettacolo. Quella con Amedeo Goria, infatti, è la prima relazione finita sulle cronache rosa per la modella che, stando a quanto dichiarato dal giornalista al settimanale Nuovo, vorrebbe costruire una famiglia con lui, sebbene il padre di Guenda e Gianamedeo non sembra intenzionato a riprovare l’ebbrezza della paternità, ma la passione tra loro quella proprio non manca.