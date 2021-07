Chi era Paolo Beldì, trovato morto: Rai e Mediaset in lutto, le reazioni

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Paolo Beldì. Il regista lanciato da Antonio Ricci su Fininvest con programmi come Lupo solitario e Matrioska e dietro al successo di Mai dire banzai ci ha lasciati all’improvviso all’età di 66 anni. A dare la notizia della scomparsa è stata un’amica, che lo attendeva al circolo di Levo insieme intorno alle ore 21 dello scorso 2 luglio. Come riportato dalla Stampa, dopo la segnalazione, i soccorritori del 118 sono giunti nella casa del regista trovandolo senza vita, probabilmente per un arresto cardiaco.

Paolo Beldì, nato e cresciuto in provincia di Novara dove aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo radiofonico, si era fatto conoscere e apprezzare in particolar modo in televisione grazie al lungo sodalizio con Fabio Fazio. Fu proprio a fianco dell’attuale conduttore di Che tempo che fa che Beldì (grande appassionato di calcio e tifoso sfegatato della Fiorentina) passò gli anni d’oro della sua carriera. Fu per l’appunto di Beldì la regia di una trasmissione chiave del palinsesto di Rai Due come Quelli che il calcio, che diresse dal 1993 al 2009 (compresa la parentesi di Simona Ventura).

Nel suo lungo curriculum, Paolo Beldì vanta anche tre edizioni del Festival di Sanremo (1999, 2000 e 2006) e una proficua collaborazione con Adriano Celentano. Beldì ha firmato la regia, fra gli altri, di programmi come Svalutation, Francamente me ne infischio e Rockpolitik. L’ultimo fra i suoi progetti sul piccolo schermo con “il Molleggiato” fu lo show Rock Economy, trasmesso su Canale 5 dall’Arena di Verona nell’ottobre 2021.

Rai e Mediaset in lutto per la morte di Paolo Beldì: le reazioni social

Amatissimo dai suoi collaboratori, l’uomo ha lasciato un grande vuoto nel mondo della televisione italiana. L’affetto e la stima dei suoi colleghi è arrivato a palate via social nelle ultime ore. È su Twitter, come spesso accade in questi casi, che sono apparsi i messaggi più commoventi. Fra i primi ad arrivare quelli del Trio Medusa, Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, che per tanti anni hanno avuto l’occasione di lavorare con il regista.

In viaggio riceviamo la notizia della scomparsa di Paolo Beldí.

Ci aveva accolto a braccia aperte a Quelli che il calcio.

Un enorme abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino ed il suo sorriso. — Trio Medusa (@triomedusa) July 3, 2021

Si piange sempre tantissimo quando ti lascia qualcuno con cui hai riso moltissimo.

Ciao Paolo, dai tu “lo studio libero”.

E buon viaggio.#Beldì — Gabriele Lele Corsi (@corsi_gabriele) July 3, 2021

A rendere omaggio a Beldì anche la stessa Fiorentina, la squadra che tante emozioni gli aveva regalato nel corso degli anni.

La Società viola esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Beldì, grandissimo tifoso e amico di Firenze e della Fiorentina ????????❤️ — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 3, 2021

Ecco tutti i messaggi dei VIP che hanno avuto l’occasione di lavorare con Paolo Beldì, compreso quello di Simona Ventura.

È morto Paolo Beldì, regista geniale e uomo aperto e intelligente. Le chiacchierate con lui su tv e calcio-soprattutto sulla “sua”Fiorentina-non erano mai banali, nel suo lavoro è stato un maestro per tutti . Ciao Paolo, il prossimo scudetto della Viola lo vedrai dal Cielo ???? pic.twitter.com/cSUtKqAGUp — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 3, 2021

Paolo, che brutta roba. RIP #PaoloBeldì — Ubaldo Pantani (@ubaldopantani) July 3, 2021

Se ne va un grande regista della tv, un creatore di idee, un funambolo della telecamera e un artista dietro le quinte. In più una persona perbene e, per me, un amico affettuoso. Paolo Beldì, divertiti anche lassù e inquadraci tutti dall’alto (anche senza piedi) — Andrea Vianello (@andreavianel) July 3, 2021