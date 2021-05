chi-ha-inventato-veramente-facebook?

Leggimi l’articolo

Facebook è stato fondato nel febbraio 2004 da Mark Zuckerberg che sostiene di aver avuto l’idea mentre studiava alla Harvard University. Ma è andata davvero così ??

Andiamo per gradi, iniziamo dal 2002 quando due gemelli Cameron e Tayler Winklevoss pensarono di creare un sito web in cui ogni utente potesse avere delle pagine proprie, da mettere a disposizione di tutti gli altri, con informazioni, foto, note, interessi: un “profilo” diremmo oggi. Il loro scopo era di rendere un servizio agli studenti del campus di Harvard, cioè mettere in contatto più stretto i ragazzi. Nel 2003 i programmatori di HarvardConnection avevano già compiuto progressi su una grande quantità di codifica: pagine front-end, sistema di registrazione, database, codifica back-end e un modo in cui gli utenti potevano connettersi tra loro, che Gao chiamava “handshake” (stretta di mano). Su segnalazione di Victor Gao, i Winklevoss e Narendra contattarono Mark Zuckerberg chiedendogli di unirsi al team di HarvardConnection. All’inizio di novembre, Narendra inviò un’e-mail a Zuckerberg dicendo: “Siamo molto impegnati nello sviluppo di un sito di cui vorremmo che tu facessi parte e … che sappiamo farà successo nel campus”. Dopo pochi giorni, Zuckerberg entrò in contatto con il team di HarvardConnection e si preparò a prendere in consegna i compiti di programmazione da Gao. La sera del 25 novembre 2003, i Winklevosses e Narendra incontraronò Zuckerberg nella sala da pranzo di Harvard ‘s Kirkland House, dove spiegarono a Zuckerberg il sito HarvardConnection, il piano di espandersi in altre scuole dopo il lancio, il carattere riservato del progetto e l’importanza di arrivarci per primi. Durante l’incontro, Zuckerberg avrebbe stipulato un contratto orale con Narendra e i Winklevoss e diventò partner di HarvardConnection. Gli furono fornite la posizione del server privato e la password per il sito Web e il codice HarvardConnection incompiuto, con la consapevolezza che avrebbe terminato la programmazione necessaria per il lancio. Zuckerberg avrebbe scelto di essere compensato attraverso un interesse nell’impresa.

Il 30 novembre 2003, Zuckerberg scrive a Cameron Winklevoss in una e-mail che non si aspettava che il completamento del progetto fosse difficile. Zuckerberg scrive: “Ho letto tutto il materiale che hai inviato e sembra che non dovrebbe richiedere troppo tempo per l’implementazione, quindi possiamo parlarne dopo che domani sera avrò attivato tutte le funzionalità di base”. Il giorno successivo, il 1 ° dicembre 2003, Zuckerberg invia un’altra e-mail al team di HarvardConnection: “Ho messo insieme una delle due pagine di registrazione in modo da avere tutto funzionante sul mio sistema ora. Ti terrò aggiornato mentre sistemo le cose e inizia a diventare completamente funzionale.”

Il 4 dicembre 2003, Zuckerberg scrive: “Mi dispiace di essere stato irraggiungibile stasera. Ho appena ricevuto circa tre delle tue chiamate perse. Stavo lavorando a una serie di problemi”.

Il 10 dicembre 2003: “La settimana è stata piuttosto impegnativa fino ad ora, quindi non ho avuto la possibilità di lavorare molto sul sito o di pensarci davvero, quindi penso che probabilmente sia meglio rimandare la riunione fino a quando non abbiamo più cose su cui discutere. Sono anche molto impegnato domani, quindi non credo che potremmo incontrarci comunque.“ 16 dicembre 2003: “Mi dispiace non sono stato raggiungibile negli ultimi giorni. Sono stato praticamente tutto il tempo in laboratorio a lavorare su un set di problemi CS con cui non ho ancora finito.”

Il 17 dicembre 2003, Zuckerberg incontra i Winklevoss e Narendra nella sua stanza del dormitorio, presumibilmente confermando il suo interesse e assicurando loro che il sito era quasi completo. Sulla lavagna nella sua stanza, Zuckerberg avrebbe scarabocchiato più righe di codice sotto l’intestazione “Harvard Connection”, tuttavia, questa sarebbe stata l’unica volta in cui avrebbero visto i suoi lavori.

L’8 gennaio 2004, Zuckerberg inviò un’e-mail per dire che era “completamente sommerso dal lavoro [quella] settimana” ma aveva “apportato alcune delle modifiche … e sembrano [ndr] funzionare alla grande” sul suo computer. E disse che avrebbe potuto discutere del sito a partire dal martedì successivo, il 13 gennaio 2004.

L’11 gennaio 2004, Zuckerberg registra il nome di dominio thefacebook.com

Il 12 gennaio 2004, Zuckerberg invia un’e-mail a Eduardo Saverin , dicendo che il sito Facebook [thefacebook.com] era quasi completo e che avrebbero dovuto discutere delle strategie di marketing.

Due giorni dopo, il 14 gennaio 2004, Zuckerberg si incontra di nuovo con il team di HarvardConnection; tuttavia, omettendo di rivelare di avere registrato il nome di dominio thefacebook.com o lo sviluppo di un sito di social networking concorrente. Piuttosto, riferì dei progressi su HarvardConnection, e disse al team che avrebbe continuato a lavorarci e avrebbe inviato un’email al gruppo più avanti nella settimana.

Il 4 febbraio 2004, Zuckerberg lancia thefacebook.com, un social network per studenti di Harvard, progettato per espandersi in altre scuole in tutto il paese.

Il 6 febbraio 2004, i Winklevoss e Narendra apprendono per la prima volta di thefacebook.com mentre leggevano un comunicato stampa sul giornale studentesco di Harvard The Harvard Crimson. Secondo Gao, che in seguito esaminò il codice HarvardConnection, Zuckerberg aveva lasciato il codice HarvardConnection incompleto e non funzionante, con una registrazione che non si collegava alle connessioni back-end. Il 10 febbraio 2004, i Winklevoss e Narendra inviarono a Zuckerberg una lettera di cessazione del rapporto. Presentarono anche un reclamo all’amministrazione di Harvard per ciò che consideravano una violazione del codice d’onore dell’università e del manuale dello studente. Secondo quanto riferito, il consiglio di amministrazione di Harvard e il presidente dell’università Larry Summers considerarono la questione al di fuori della giurisdizione dell’università. Il presidente Summers ha consigliò al team di HarvardConnection di portare la questione in tribunale.

Nel Febbraio del 2008 i tre fondatori di ConnectU intentarono una causa civile contro il loro compagno per furto di proprietà intellettuale accusandolo di aver rubato parte dei codici di programmazione del loro social network e il loro business plan. Zuckerberg fu condannato a pagare 65 milioni di dollari.

Ma non finisce qui perché a rivolgersi alle autorità federali fu anche Aaron Greenspan il quale chiese all’Ufficio dei Marchi e Brevetti USA di annullare l’assegnazione del nome Facebook concessa a Zuckerberg nel 2005. Il venticinquenne Greenspan, anche lui studente ad Harvard, dichiarò infatti di essere stato il primo ad usare quel famoso termine. Aveva creato nel 2003 “houseSYSTEM”, un portale per gli studenti che aveva al suo interno anche una funzionalità chiamata appunto “facebook”. La data è importante: Zuckerberg avrebbe lanciato quello che allora si chiamava “thefacebook.com”, dentro al college, solo l’anno successivo, nel 2004. I due all’epoca si parlarono, pensando di collaborare; com’è finita è storia nota: il disonesto di Zuckerberg decise di fare da sé e, dopo anni di liti e azioni legali, il capo di quella che nel frattempo era diventata Facebook e Greenspan nel 2009 firmarono un accordo milionario la cui cifra esatta non è mai stata rivelata.

