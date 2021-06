chi-ha-vinto-celebrity-hunted-2?-l’ordine-d’uscita-dei-concorrenti

Sapete chi ha vinto Celebrity Hunted 2? Di seguito vi riportiamo l’ordine d’uscita dei concorrenti del reality show

Celebrity Hunted è un reality show pubblicato su Prime Video e prodotto da Endemol Shine Italy. Il reality è basato sull’omonimo programma britannico, spin-off a sua volta del reality Hunted. È stata la prima produzione italiana Amazon diversa da fiction e docu-serie.

La prima edizione del programma è stata pubblicata il 13 marzo 2020. Il reality show ha avuto un enorme successo in Italia, tanto che, di recente è stata distribuita la seconda edizione del programma. Gli episodi della seconda stagione sono stati divisi in due parti: la prima parte è stata pubblicata il 18 giugno 2021; mentre la seconda è stata pubblicata il 25 giugno 2021.

Chi ha vinto Celebrity Hunted 2?

La seconda edizione del reality show Celebrity Hunted è stata pubblicata su Prime Video a partire dal 18 giugno 2021. I concorrenti della seconda stagione sono: Vanessa Incontrada, Diletta Leotta, Achille Lauro con Boss Doms, Stefano Accorsi e Elodie con Myss Keta.

La prima eliminata è stata Vanessa Incontrada. La showgirl italo-spagnola, dopo aver cercato di scappare per le montagne, è stata trovata a Milano, nascosta in una macchina. La seconda eliminata, invece, è stata Diletta Leotta. La giornalista e conduttrice televisiva ‘ha pagato’ la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman. I due si sono incontrati in un albergo a Roma, ma dopo sono fuggiti con un’ appariscente limousine e sono stati scoperti.

Dopo Vanessa e Diletta, è stata la volta di Achille Lauro e Boss Doms, scoperti tra i vicoli di Napoli. L’ultimo eliminato è stato Stefano Accorsi. L’attore si è giocato la vittoria finale con Elodie e Myss Keta. I concorrenti giunti sino alla fine dovevano giungere ad una barca attraccata a Sorrento. Accorsi si è travestito da cameriere, ma, proprio ad un passo dalla vittoria finale, è stato scoperto ed ha perso. La vittoria è andata ad Elodie e Myss Keta che sono riuscite a raggiungere la barca senza farsi mai scoprire.