Chi il personaggio in copertina su Break Magazine: Victoria Mary Clarke ecco la migliore di Johnny Depp

Vittoria Mary Clarke è una famosissima scrittrice irlandese e giornalista, ha scritto anche per L’uomo Vogue quando l’editore era Gianluca Cantaro. È anche conosciuta per la sua lunghissima relazione d’amore con Shane Mac Gowan, famosissimo cantante, rockstar, autore di canzoni. Vittoria e Shane si sono incontrati per la prima volta quando lei aveva soli sedici anni, quasi un decennio più giovane di lui. Ha scritto la biografia “ A drink with Shane Mac Gowan “ Fan della letteratura e dello yoga. Crede fortemente negli angeli, regolarmente parla con loro. Vittoria e Shane stanno insieme da 32 anni, fidanzati da 11, si sono sposati nel 2018 a Copenaghen, in una cerimonia civile, lei ha chiesto a lui di sposarla. Al suo matrimonio non poteva mancare Johnny Depp, migliore amico di Vittoria e Shane, ha suonato per loro la chitarra dopo la cerimonia in Copenaghen Tower Hall. Johnny da poco ha anche realizzato un documentario sulla vita di Shane Mac Gowan.

Chi è Vittoria Marye Clark?

Debora , sono un'Artista irlandese e scrittrice, canalizzo i messaggi degli angeli nei miei dipinti, disegno le mie sciarpe e maschere con le immagini degli angeli, sono anche sposata con Shane Mac Gowan dei the Pogues.

Come è iniziata la tua connessione con gli angeli? La mia connessione con gli angeli è iniziata quando ero una bambina nella campagna d’Irlanda. Ero molto interessata nella spiritualità come una giovane donna che viveva con una pazza rock star, dove c’era molto chaos e droghe, bevendo nella mia vita ero molto persa e confusa, ero anche molto depressa e frustrata perché i miei amici hanno avuto molto successo, ma io stavo lottando per farlo come scrittrice e ricevevo molti rifiuti! Sono dovuta anche andare in ospedale per la depressione e io volevo morire, ma ho chiesto agli angeli di aiutarmi e guidarmi e loro hanno cominciato a parlarmi e guidarmi ogni giorno attraverso questo. Ho avuto molta felicità e salute, molto e molto successo e gioia. L’anno scorso quando eravamo con Johnny Depp, io ero inspirata a iniziare a dipingere gli angeli e ho creato, fabbricato loro nelle sciarpe. Molti ti conoscono anche per la tua lunga relazione con il grande Shane Mac Gowan, quale è la tua migliore storia o il tuo momento insieme a tuo marito? Io non so quale è la migliore storia! Noi abbiamo avuto qualche avventura miracolosa. Una volta quando eravamo in America, Shane è venuto a mancare in New Orleans ed io ero terrificata da qualcosa che fosse successa a lui! Noi abbiamo chiamato gli ospedali, la polizia, abbiamo avuto gente tutta la notte fuori per cercare lui, e ho chiesto agli angeli di aiutarmi. Gli angeli mi hanno detto di stare calma e di immaginare che fuori andava tutto bene, e che Shane è tornato al sicuro. Ho avuto una chiamata dal manager della band dicendomi che Shane è stato ritrovato da un fan, stava camminando nello stage nel momento esatto che lui era necessario. Ho anche letto in qualche magazine che tu sei stata salvata dagli angeli, vuoi ricordare a noi cosa è successo e in quale modo sei stata salvata, la tua risposta può aiutare molte persone… La mia motivazione nel condividere gli angeli è quella di aiutare a sollevare lo spirito delle persone, e dare a loro la connessione con gli angeli, sentire L’amore, condividere L’amore con il mondo il più possibile. Quale il tuo prossimo progetto? Il mio prossimo progetto sarà avere più angeli nel fashion, io voglio fare più cose, come t-shirt e abiti, tute, ma voglio anche fare qualche lavoro on line, qualche workshop sugli angeli, insegnare alle persone a connettersi con i loro angeli per loro stessi. Quando verrai in Italia? Ti piace l’Italia? Mi piace molto l’Italia, specialmente Roma!!!! Noi abbiamo visitato Johnny in Roma quando lui ha suonato con gli Hollywood Vampires qualche anno fa, era così incredibile! Mi piace anche un posto vicino Torino chiamato Damanhur, dove loro hanno anche il più grande tempio sotterraneo. Cosa pensi del vero Amore? Io penso che il vero Amore sempre viene connesso con la tua anima e vedendo come bello il tuo cuore è, connettersi con l’anima delle altre persone, e vedere come sono belli e quanto siamo connessi.

Grazie per questa intervista, ci puoi salutare con un tuo motto o miglior frase? Il mio motto preferito è: sii le vibrazioni che desideri provare; “ Essere l’Amore, vedere l’Amore, l’Amore, la tua vita “

Intervista realizzata da Debora Cattoni