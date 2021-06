Chi l’ha visto anticipazioni, tutti i casi di questa sera; novità importanti

Il programma televisivo Chi l’ha visto andrà in onda questa sera su Rai 3, ecco tutte le anticipazioni, tutti i casi si questa sera; novità importanti.

La conduttrice di Chi l’ha visto (Foto dal web)

Questa sera, mercoledì 23 giugno, andrà in onda, come sempre, una nuova puntata di Chi l’ha visto, trasmissione di Rai 3, condotta da Federica Sciarelli. Saranno davvero tanti gli argomenti e le vicende trattate nella puntata di questa sera in onda dalle 21.20.

Chi l’ha visto è principalmente un programma di investigazione che va in onda fin dal 1989. Si occupa di misteri che ancora non sono stati risolti, in particolar modo di casi di persone scomparse. La trasmissione va in onda in diretta, infatti c’è anche la possibilità di fare telefonate da parte dei telespettatori.

La conduttrice Federica Sciarelli è alla guida del programma dal 2004. La giornalista ha presentato nella sua carriera quasi unicamente il programma di investigazione, per il resto ha svolto principalmente la sua funziona da cronista. Ha ricevuto anche il premio di Cavaliere da parte del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Chi l’ha visto, ecco di che cosa si parlerà questa sera nella puntata.

Nella puntata di questa sera si parlerà di tantissimi episodi attuali. Innanzitutto si tornerà a parlare del famoso caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nell’ormai 2004. La trasmissione si è sempre occupata in primo piano della questione e sembrano esserci continuamente nuove novità.

Successivamente si parlerà di un’altra situazione attualmente al c’entro dell’attenzione dei mass media e cioè il caso di Saman Abbas. La 18enne sparita improvvisamente da casa ad inizio maggio, successivamente si è scoperto che sarebbe stata uccisa dai propri familiari a causa del rifiuto ad un matrimonio combinato.

A quanto pare, ci saranno delle grosse novità in esclusiva per quanto riguarda il caso della piccola Denise Pipitone. Si parlerà, inoltre, anche della morte di Giuseppe Giordano, trovato morto all’interno di un capannone. Si tratta di un omicidio oppure no? Stasera si cercherà di fare chiarezza.