chi-sono-i-little-pieces-of-marmelade,-la-band-finalista-di-x-factor-2020

Sono stati l’eccezione nell’edizione di X Factor 2020, la 14esima. I Little Pieces of Marmelade sono la band finalista del talent show di Sky, guidata dal giudice Manuel Agnelli. Sono arrivati in finale contro casadilego, Blind e NAIP. La finale alla Sky Wifii Arena, in chiaro, ha visto per la prima volta dopo due anni tutte e quattro le categorie in competizione in finale. I Little Pieces of Marmelade sono un duo rock, chitarra e batteria più voce.

Sono Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN). Sono un duo crossover: Daniele, il batterista, è anche la voce principale e suona il piano elettrico, Francesco suona chitarra e il sinth, oltre a rappresentare la seconda voce. Hanno conquistato quattro sì alle Audition con un loro inedito. Sono la “grande scommessa”, li ha definiti Manuel Agnelli. Sono arrivati a X Factor “per sconvolgere”. Hanno conquistato l’ingresso con il loro brano One Cup of Happines. Hanno pubblicato un album.

Durante la trasmissione hanno presentato brani dei Beatles, degli Smashing Pumpkins, degli Alabama Shakes. Nella finale hanno suonato nella manche in duetto con i giudici con Agnelli una canzone degli Afterhours, Veleno. Poi nella manche dei best hanno suonato I am the walrus dei Beatles, Bullet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Da venerdì 11 dicembre uscirà il loro nuovo ep.

