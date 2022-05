chi sono i Migliori esperti in Pubblicità su Google ADS in Italia

Privacy Garantita CEO Cristian Nardi Gli articoli della guida di Google Ads sono sicuramente utili, ma quando si tratta di capire esattamente come funziona Google Ads, non è così chiaro. E chiedi a un esperto di PPC super appassionato come funziona l’asta di Google Ads e potrebbe anche essere un vero banditore.

Come suona quando qualcuno ti spiega Google Ads.

Ma per quanto possa essere difficile capire come funziona Google Ads, è importante saperlo per poter prendere le decisioni giuste con i tuoi annunci. Quindi, in questa guida, ti aiuterò a imparare come funziona Google Ads una volta per tutte, con un tour passo dopo passo, un’immagine (potremmo dire) ridicolmente bella e una sezione delle domande frequenti alla fine .

Sommario

Google Ads funziona ?

Come funziona Google Ads? (il TLDR)

Come funziona l’asta di Google Ads: passo dopo passo

L’epica infografica di Google Ads Auction

Impariamo come funziona Google Ads, dalle parole chiave ai costi e tutto il resto.

Innanzitutto, Google Ads funziona ?

Potresti pensare che come attività di marketing digitale, ovviamente diremo di sì. Ma ecco i fatti e le statistiche che supportano la nostra posizione:

Alta intenzione: le persone si imbattono in Google Ads non durante lo scorrimento casuale, ma durante la ricerca proattiva di qualcosa. I risultati di Google Ads ricevono il 65% dei clic per l’acquisto di parole chiave, contro il 35% per i risultati organici.

le persone si imbattono in Google Ads non durante lo scorrimento casuale, ma durante la ricerca proattiva di qualcosa. I risultati di Google Ads ricevono il 65% dei clic per l’acquisto di parole chiave, contro il 35% per i risultati organici. Conveniente: i tuoi annunci vengono visualizzati solo quando pertinenti, puoi impostare limiti alla tua spesa e puoi programmare la pubblicazione dei tuoi annunci nei momenti ottimali. Google Ads può offrire un ROI dell’800% , ovvero $ 8 per ogni $ 1 speso.

Credibilità: Google è il motore di ricerca più popolare e affidabile al mondo, motivo per cui il 63% delle persone afferma che farebbe clic su un annuncio Google, contro il 15% per un annuncio Amazon, il 9% per YouTube e il 6% per Bing .

Google è il motore di ricerca più popolare e affidabile al mondo, motivo per cui il 63% delle persone afferma che farebbe clic su un annuncio Google, contro il 15% per un annuncio Amazon, il 9% per YouTube e il 6% per Bing . Misurazione chiara: con i dati su cosa funziona e cosa no, puoi modificare il testo pubblicitario, le offerte e la struttura dell’account di conseguenza per massimizzare il tuo budget.

con i dati su cosa funziona e cosa no, puoi modificare il testo pubblicitario, le offerte e la struttura dell’account di conseguenza per massimizzare il tuo budget. Risultati immediati: la SEO è un must per le aziende, ma ci vuole tempo per classificarsi organicamente. Gli annunci della Ricerca Google vengono visualizzati immediatamente.

Come funziona Google Ads? (il TLDR)

Ora, se questa non fosse una domanda carica, non le avremmo dedicato un intero post e un’infografica. Anche ancora, aiuta sempre vedere il quadro completo prima di entrare nelle erbacce. Quindi ecco il rapido riassunto:

Gli inserzionisti creano annunci che hanno come target (offerta per) parole chiave. Qualcuno cerca su Google. Se degli annunci mirano a parole chiave pertinenti a quella ricerca, viene attivata un’asta. Google inserisce nell’asta tutti gli annunci pertinenti, solo uno per account. Quindi utilizza le formule del punteggio di qualità e del ranking dell’annuncio per scegliere i vincitori. Gli inserzionisti pagano solo quando il loro annuncio viene cliccato.

Come funziona l’asta di Google Ads

Sapere come funziona l’asta di Google Ads è importante per tutti. I consumatori possono capire perché vengono mostrati determinati annunci e gli inserzionisti possono capire perché è importante mantenere il proprio account. Ecco un’analisi completa dell’asta di Google Ads per quanto riguarda gli annunci della rete di ricerca (parleremo di Shopping e Display nella sezione Domande frequenti).

1. Gli inserzionisti creano annunci basati su parole chiave

Questa è la tua offerta per parola chiave. A differenza di un’asta normale in cui i partecipanti fanno offerte per prodotti, gli inserzionisti nell’asta di Google Ads fanno offerte per parole chiave . Ad esempio, un’agenzia per l’adozione di animali domestici potrebbe creare un annuncio che ha come target un gruppo di parole chiave come ricerca di animali domestici, adozione di animali domestici, salvataggio di animali domestici, rifugio per animali e altro ancora. Diranno quindi a Google l’offerta massima massima, l’importo massimo che sono disposti a pagare per un clic su quell’annuncio (ne parleremo più avanti).

Copriamo più domande sul targeting per parole chiave nella sezione Domande frequenti di questa guida.

Questi annunci e le parole chiave associate costituiscono il pool di inserzionisti per l’asta di Google Ads.

2. Qualcuno cerca su Google

Questa si chiama query ! Nota che per il bene di questo post, le query e le parole chiave sono essenzialmente le stesse, con la differenza che le parole chiave sono i termini target degli inserzionisti mentre le query sono i termini effettivi digitati dagli utenti.

A volte la query corrisponde esattamente alla parola chiave mentre altre volte è pertinente. Il che ci porta al passo successivo.

3. Google cerca le corrispondenze

Questo è chiamato corrispondenza delle parole chiave. Google esaminerà il pool di inserzionisti menzionato sopra per vedere se qualche inserzionista sta facendo offerte per le parole chiave che (Google) ritiene rilevanti per quella query.

Ulteriori informazioni sulla corrispondenza delle parole chiave nella sezione Domande frequenti .

A volte, ad esempio per le ricerche di intenti informativi, non ci sono parole chiave pertinenti che nuotano nel pool degli inserzionisti. Ma in molti casi (per 3 miliardi dei 5,6 miliardi di ricerche ogni giorno) ci sono e, come accennato in precedenza, queste possono o non possono corrispondere esattamente alla query. (In realtà ci sono tre diversi tipi di corrispondenza che puoi selezionare per le tue parole chiave, di cui parleremo nelle FAQ)

Come semplice esempio, se la query è adozione di animali domestici , Google potrebbe ritenere parole chiave come adozione di animali domestici, rifugio di salvataggio, ricerca di animali domestici e compra un cane (tra centinaia, forse anche migliaia di altri) più rilevanti per la query e la posizione dell’utente . Quindi, dato che ci sono parole chiave in piscina…

4. Inizia l’asta!

Ciò significa che per ogni account che fa offerte su una o più parole chiave pertinenti alla query, Google sceglierà una parola chiave per account da inserire nell’asta e l’annuncio corrispondente di quell’account per quella parola chiave. Ha senso?

Ma dato che ci sono più di quattro milioni di inserzionisti Google , una singola asta di annunci potrebbe contenere migliaia di annunci e ci sono solo una manciata di posti per annunci Google da mostrare sulla SERP: tre o quattro ciascuno in alto e in basso .



Quindi, come fa Google a determinare i vincitori?

In che modo Google sceglie quale annuncio mostrare?

Il bello dell’asta di Google Ads è che i vincitori non sono necessariamente i migliori offerenti. Google tiene conto di diversi fattori in modo da poter scegliere l’ annuncio più pertinente e di qualità più elevata per l’utente. Questa è un’ottima notizia per le piccole imprese che utilizzano Google Ads . Ecco come decide Google:

Passaggio 1: punteggio di qualità

Innanzitutto, Google assegna a ciascun annuncio un punteggio di qualità compreso tra 1 e 10 in base a tre elementi:

Rilevanza: quanto è pertinente il tuo annuncio rispetto all’intento della query.

quanto è pertinente il tuo annuncio rispetto all’intento della query. Percentuale di clic prevista: la probabilità che il tuo annuncio venga cliccato se mostrato, in base al tuo rendimento storico rispetto alla concorrenza.

la probabilità che il tuo annuncio venga cliccato se mostrato, in base al tuo rendimento storico rispetto alla concorrenza. Esperienza utente: quanto è pertinente la tua pagina di destinazione per il tuo annuncio e quanto è utile l’esperienza.

Passaggio 2: ranking dell’annuncio

Successivamente, Google utilizza il punteggio di qualità di ciascun annuncio per calcolare il ranking dell’annuncio :

Classifica annuncio = Punteggio di qualità X offerta massima

“Rank” in Ad Rank può creare un po’ di confusione perché in genere pensiamo che una classifica di uno sia il migliore. Ma in questo caso, maggiore è il ranking dell’annuncio, meglio è. Non esiste un punteggio di ranking dell’annuncio perfetto da cercare perché dipende dal costo della parola chiave.

Quindi, nel nostro esempio qui sotto, Sam ha un punteggio di qualità di 10 e un’offerta massima di $ 2. Quindi il suo Ad Rank è 10 x 2 = 20. Jane, d’altra parte, ha un’offerta massima più alta ma il suo punteggio di qualità è solo 1, quindi il suo Ad Rank è 8. Non arriva sulla SERP. (È ora di migliorare il punteggio di qualità , Jane).

Gli annunci con i punteggi più alti di Ad Rank vincono l’asta e arrivano sulla SERP.

Passaggio 3: costo per clic

L’ultimo passaggio dell’asta è il prezzo. Gli inserzionisti pagano solo se un utente fa clic sul loro annuncio (da cui il termine pay-per-click/PPC). Ma questo non è un prezzo fisso e valido per tutti. Inoltre, non è necessariamente l’offerta massima dell’inserzionista.

Il tuo costo per clic = Ranking dell’annuncio dell’inserzionista sotto di te / Il tuo QS + $ 0,01

Nell’esempio seguente, Sam è nella posizione n. 1. Il suo punteggio di qualità è 10 e il suo ranking dell’annuncio è 20. L’annuncio di Mary, direttamente sotto il suo, ha un ranking dell’annuncio di 16. Quindi, il costo effettivo per clic di Sam è 16/10 + 0,01= $ 1,61.

Nota come questo si confronta con il Pat. Il punteggio di qualità di Pat è 2, il ranking dell’annuncio 12 e il costo per clic $ 4,01. Appare due punti sotto Sam anche se paga di più per clic e ha un’offerta massima più alta.

Quindi possiamo vedere qui che l’offerta massima viene presa in considerazione nell’asta (poiché viene utilizzata per determinare il punteggio di qualità utilizzato per determinare il ranking dell’annuncio), ma non l’UNICO fattore. E infatti, Google premia gli annunci di qualità superiore con costi per clic inferiori.

Ed è per questo che il ROI per Google Ads può essere così alto: i ricercatori vedono solo gli annunci pertinenti alla loro ricerca (e su cui è più probabile che facciano clic) e gli inserzionisti pagano il prezzo più basso possibile per ogni query. È una vittoria per tutti!



Come funziona Google Ads: il visual completo

Mettiamo tutto insieme in un’infografica mega, informativa e potremmo dire ridicolmente bella:

Altre domande frequenti su come funziona Google Ads

Ecco alcune domande comuni che sorgono sull’asta di Google Ads per aiutarti a capire meglio come funzionano gli annunci di Google.

Cos’è una parola chiave?

Termini che vengono inseriti nei motori di ricerca da persone interessate a ciò che hai da offrire. Ad esempio, se stai pubblicizzando la tua agenzia di adozione di animali domestici, potresti scegliere come target la ricerca di animali domestici, l’adozione di animali domestici e il salvataggio di cani.

Quante parole chiave devo scegliere come target per gruppo di annunci?

Google suggerisce non più di 30 parole chiave per gruppo di annunci, ma noi suggeriamo non più di 20. Per contesto, in una struttura di account Google Ads ideale hai campagne (Ricerca, Display, ecc.), quindi gruppi di annunci all’interno di tali campagne (max 7-10 gruppi di annunci per campagna), quindi annunci e parole chiave all’interno di ciascun gruppo di annunci.

Un gruppo di annunci ideale è composto da 2-3 annunci (che vanno tutti alla stessa pagina di destinazione) e dalle parole chiave a cui mirano (non più di 20).

Come faccio a determinare su quali parole chiave fare un’offerta?

Il modo migliore per farlo è utilizzare uno strumento di ricerca di parole chiave che ti mostrerà quante volte quella parola chiave viene cercata al mese, il costo medio per clic su quella parola chiave e quanto è competitiva quella parola chiave. Puoi utilizzare il nostro Strumento per le parole chiave gratuito per questo o consultare il nostro elenco di strumenti per la ricerca di parole chiave qui . Oh, e naturalmente, ecco la nostra guida alla ricerca di parole chiave !

Qual è la differenza tra una parola chiave e una query?

Entrambi si riferiscono a termini ricercati in un motore di ricerca, ma le parole chiave generalmente si riferiscono ai termini target degli inserzionisti mentre le query sono i termini effettivi digitati dagli utenti. A volte la query corrisponde esattamente alla parola chiave, mentre altre volte è pertinente.

Qual è l’offerta massima?

Questo è l’importo massimo che sei disposto a pagare per un clic sul tuo annuncio. Google moltiplica il tuo punteggio di qualità per la tua offerta massima per determinare il ranking dell’annuncio, che quindi determina se il tuo annuncio verrà visualizzato o meno sulla SERP.

Come funziona l’offerta massima con le strategie di offerta automatica?

Questa è un’ottima domanda, poiché sì, nel nostro esempio sopra presupponevamo di utilizzare la strategia di offerta CPC manuale e ci sono molte altre strategie di offerta automatica in cui funziona in modo diverso. Per esempio:

Per l’offerta CPM: se un’offerta CPM viene inserita in un’asta con offerte CPM e offerte CPC, la tecnologia eCPM di Google viene utilizzata per determinare l’offerta (il costo effettivo per 1000 impressioni sia per l’offerta CPM che per l’offerta CPC).

se un’offerta CPM viene inserita in un’asta con offerte CPM e offerte CPC, la tecnologia eCPM di Google viene utilizzata per determinare l’offerta (il costo effettivo per 1000 impressioni sia per l’offerta CPM che per l’offerta CPC). Per l’offerta basata su CPA: quando utilizzi l’offerta basata sulla conversione per raggiungere un CPA o un valore di conversione target, Google determina le tue offerte CPC max per te in base ai dati storici di conversione per raggiungere il tuo obiettivo generale.

L’asta di Google Ads viene eseguita per ogni ricerca?

No! Tutto si riduce all’intento di ricerca. Per le ricerche informative ( come prendersi cura di un animale domestico; come avviare un’agenzia di adozione di animali domestici ), non è probabile. Ma per le parole chiave con finalità transazionali e commerciali ( acquista racchette da tennis online ), vedrai sempre annunci.

Come funzionano i tipi di corrispondenza?

Quando selezioni le parole chiave da targetizzare nei tuoi annunci, devi selezionare un tipo di corrispondenza. Google Ads ne ha tre:

Corrispondenza generica: Google potrebbe mostrare il tuo annuncio per qualsiasi ricerca che includa o sia correlata alla tua parola chiave.

Google potrebbe mostrare il tuo annuncio per qualsiasi ricerca che includa o sia correlata alla tua parola chiave. Corrispondenza a frase: il tuo annuncio potrebbe essere pubblicato per ricerche che includono il significato della tua parola chiave.

il tuo annuncio potrebbe essere pubblicato per ricerche che includono il significato della tua parola chiave. Corrispondenza esatta: il tuo annuncio potrebbe essere pubblicato per ricerche che hanno lo stesso significato della tua parola chiave.

Il comportamento di corrispondenza delle parole chiave si evolve con la tecnologia di Google, ma ecco il grafico attuale di Google:

Che cos’è un buon punteggio di qualità?

Il punteggio di qualità di Google Ads varia da 1 a 10, ma non è sempre necessario puntare a 10. In effetti, molti inserzionisti ritengono che alcuni dei loro annunci con il rendimento più elevato abbiano punteggi di qualità “bassi”. Questo significa che il punteggio di qualità non ha importanza? Ovviamente no: è un fattore di ranking dell’algoritmo pubblicitario. Ma significa che un buon punteggio di qualità ha un aspetto diverso per i diversi tipi di parole chiave. Ecco a cosa puntare:

Parole chiave di marca: 8-10

Parole chiave commerciali ad alto intento: 7-9

Parole chiave a basso intento: 7

Parole chiave della concorrenza: 3+

Che cos’è un buon ranking dell’annuncio?

A differenza del punteggio di qualità, il ranking degli annunci di Google Ads non ha un intervallo limitato. Questo perché la formula per il ranking dell’annuncio è il punteggio di qualità moltiplicato per l’offerta massima e tutto dipende dal costo per clic stimato e dalla concorrenza per quella parola chiave. La cosa fondamentale da ricordare per Ad Rank è che maggiore è il tuo Ad Rank, maggiore è la posizione del tuo annuncio sulla SERP; e puoi migliorare il ranking dell’annuncio migliorando il punteggio di qualità.

Qual è un buon costo per clic in Google Ads?

Tutto dipende dal tuo settore, poiché alcuni sono più competitivi di altri. Secondo i nostri benchmark di ricerca a pagamento , il costo medio per clic in Google Ads in tutti i settori è di $ 3,53, con un range che va da $ 1,40 (immobili) a $ 8,67 (servizi legali).

Quanto costa Google Ads?

Questo dipende dal tuo settore, pubblico, budget e da quanto è ottimizzato il tuo account . Vai al nostro post su quanto costa Google Ads per determinare cosa puoi aspettarti di spendere al mese.

Come funziona la fatturazione di Google Ads?

Esistono tre opzioni di pagamento in Google Ads:

Pagamento automatico: ricevi automaticamente l’addebito dopo la pubblicazione degli annunci, una volta raggiunta una soglia o su una base di 30 giorni.

ricevi automaticamente l’addebito dopo la pubblicazione degli annunci, una volta raggiunta una soglia o su una base di 30 giorni. Pagamento manuale: paga prima che gli annunci vengano pubblicati e gli annunci si interromperanno una volta esaurito il pagamento per i costi futuri, quando lo desideri

paga prima che gli annunci vengano pubblicati e gli annunci si interromperanno una volta esaurito il pagamento per i costi futuri, quando lo desideri Fatturazione mensile: applicabile se sei idoneo per una linea di credito Google.

Per ulteriori informazioni sui costi e sul budget di Google Ads, consulta la nostra guida sui budget di Google Ads e la nostra panoramica del rapporto sul budget di Google Ads.

Quanto tempo impiega Google Ads per funzionare?

Dopo aver impostato l’annuncio pubblicato, Google in genere esamina l’annuncio entro 24-28 ore. Se il tuo annuncio non viene approvato, consulta la nostra guida sulle disapprovazioni di Google Ads per assistenza.

Come funzionano gli annunci di Google Shopping?

Con Google Shopping, non fai offerte per le parole chiave. Al contrario, ottimizzi il feed dei prodotti e utilizzi parole chiave a corrispondenza inversa e impostazioni di priorità per controllare i costi degli annunci e la pubblicazione. Puoi saperne di più sulle offerte prioritarie per Google Shopping qui .

Come funziona l’asta di Google Ads per gli annunci display?

L’asta degli annunci display funziona in modo molto simile, ma viene attivata da “posizionamenti” o pagine su Google AdSense, in cui i publisher di siti Web o app mettono a disposizione spazi pubblicitari per gli inserzionisti di Google Ads”. Puoi saperne di più sugli annunci display qui.

Sì, Google Ads funziona!

Sì, Google Ads funziona!

E questo è un involucro! Google Ads funziona, purché tu sappia come eseguirli correttamente.