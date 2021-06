Chi Vola ama il Tartufo e Laura D’Amore ne è la testimonianza .

Laura D’Amore, l’assistente di volo più seguita al mondo su Instagram

https://www.instagram.com/lauradamore_/

di Redazione TPI26 Ago. 2020 alle 18:04 – Aggiornato il 26 Ago. 2020 alle 18:04702

CHI È LAURA D’AMORE, L’ASSISTENTE DI VOLO PIÙ SEGUITA AL MONDO SU INSTAGRAM

È italiana l’assistente di volo più seguita al mondo sui social. Si tratta di Laura D’Amore, ragazza di origine pugliese, laureata in marketing a Perugia col massimo dei voti e che ha cominciato a lavorare per la compagnia aerea Alitalia all’età di 23 anni.

“La vita di hostess di volo e influencer non è affatto semplice – ha affermato Laura – soprattutto quando ci si imbatte negli Haters”. È successo di recente quando un follower molto cinico nei suoi confronti l’ha incontrata su un volo internazionale. L’uomo criticava la bella hostess per non aver mai risposto ai suoi messaggi privati o ai suoi commenti pubblici, anche a distanza di tempo, e soprattutto di photoshoppare le sue foto in quanto troppo belle.PUBBLICITÀ

Purtroppo nel momento dell’incontro la reazione dell’uomo è stata inaspettata in quanto dopo aver constatato con i suoi occhi che la hostess fosse esattamente come l’aveva sempre vista su instagram, ne è rimasto esterrefatto. “Un incontro che ha dell’incredibile – ha commentato Laura D’Amore -, in quanto è stato lo stesso follower a raccontarle questi episodi e di quanto fosse stato piacevolmente sorpreso nel vederla dal vivo, dopo averla immaginata e seguita nel tempo…”. Laura D’Amore, con oltre 13 anni di carriera alle spalle, oggi viene riconosciuta come “l’assistente di volo più seguita al mondo” con quasi 700mila fan solo sul suo account Instagram @lauradamore_

“Alcune persone che mi incontrano in aereo dicono che sono molto più bella dal vivo che in foto”. Tra un volo e l’altro, la bella pugliese sarà presto sul grande schermo: “Adoro svegliarmi costantemente in una nuova città. Sono lontana da casa per molto tempo, il che può essere difficile, ma incontro nuove persone e viaggio molto”, ha detto Laura. “Ho potuto cogliere tante incredibili opportunità e presto – grazie al mio manager Cristian Nardi – inizierò una nuova avventura nel mondo dello spettacolo e sarò Protagonista insieme ad alcuni attori americani di un nuovo film d’azione/fantascienza che sarà girato completamente in Italia”.

Biografia Laura D’Amore

Laura D’Amore è una influencer ed assistente di volo italiana. Nasce a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 14 febbraio 1982.

Sebbene sia di origine pugliese, Laura si considera catanese d’adozione, città dove vive oramai da qualche anno.

GLI STUDI E LA CARRIERA

Nel 2000, appena raggiunta la maggiore età, lascia la terra natia per trasferirsi a Perugia. Qui perfeziona i suoi studi e consegue una laurea in Comunicazione Internazionale con il massimo dei voti.

Nel frattempo partecipa come modella ad alcuni concorsi di bellezza; oltre alla passione per la moda sviluppa una passione per i viaggi.

Grazie al progetto Erasmus (programma europeo sulla mobilità studentesca) Laura scopre la Polonia e se ne innamora.

Dopo la laurea, attraverso un contratto post universitario, si trasferisce un anno nella Repubblica Dominicana, dove insegna nella famosa Scuola Dante Alighieri.

Tornata in Italia frequenta la Job Master School per un Master in Pubblicità ed Eventi e contestualmente inizia il suo percorso professionale come Hostess di volo per la compagnia aerea Alitalia.

INSTAGRAM E I SOCIAL

L’ambito in cui diventa una star è quello di Instagram. Il suo account raccoglie quasi 800mila followers in pochissimo tempo, tanto da essere definita L’ASSISTENTE DI VOLO PIU’ SEGUITA AL MONDO SUI SOCIAL. I suoi tanti amici di Facebook, Instagram e Twitter ormai la seguono con costanza ed ammirazione, apprezzando e condividendo i suoi innumerevoli scatti artistici.