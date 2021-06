chia-pudding:-una-rivelazione-tutta-anglosassone

Hai già sentito parlare del Chia Pudding? Si tratta di un dolce tipico anglosassone a base di Semi di Chia e Latte!

Una colazione energica e salutare per affrontare al meglio la tua giornata!

Chia Pudding ai frutti Rossi

I Semi di Chia sono piccolissimi superfood dalle molte proprietà purtoppo ancora poco conosciute.

I Semi di Chia hanno numerose proprietà antiossidanti, macro e micronutrienti, sono ricchi di fibre e costituiscono un vero e proprio integratore naturale.

Indicati per chi fa sport anche ad alti livelli di intensità perchè ricchissimi di Sali Minerali fondamentali per il post work out, oltre a calcio e ferro, contengono una elevata percentuale di Omega 3.

Questa fonte di Acidi Grassi aumenta il colesterolo buono HDL e migliorano il sistema immunitario, riducendone l’ Infiammazione.

L’unica loro controindicazione è data dalle Fibre Solubili presenti al loro interno che assorbono acqua e possono causare gonfiore nel caso ne vengano assunti troppi.

Utilizzi dei Semi di Chia

I Semi di Chia sono naturalmente Senza Glutine, quindi perfettamente adatti anche a chi soffre di intolleranze alimentari.

E’ possibile utilizzarli in preparazioni cotte e crude, dolci o salate: sono estremamente variabili non avendo un particolare gusto marcato.

Grazie al fatto che una volta assorbita acqua rilasciano una specie di gel, possono essere utilizzati come addensanti: pensa che nella pasticceria vegana sostituiscono le uova negli impasti!

Personalmente li uso molto spesso per preparare la colazione o dei piccoli dolci velocissimi e light come le marmellate istantanee o il famossisimo Chia Pudding.

Questo dolce Anglosassone è da poco sbarcato anche in Italia e in poco tempo ha conquistato le cucine di migliaia di amanti della colazione che senza troppi pensieri hanno abbandonato il classico Cappuccio e Brioches.

Soprattutto nel periodo estivo, il Chia Pudding rappresenta un ottima colazione che regala energia e freschezza per affrontare al meglio la giornata!

Come ogni colazione sana e golosa che si rispetti, il bello del Chia Pudding è che puoi realizzarlo aggiungendo ai suoi ingredienti base (semi di chia, latte vegetale / yogurt e dolcificante naturale) frutta fresca, frutta secca e aromi per personalizzarlo e renderlo più appetibile in base alle tue preferenze!

La Ricetta del Chia Pudding

Chia Quinoa Pudding Ingredienti base per 1 Chia Pudding: 1 cucchiaio di Semi di Chia

1/2 tazza di latte vegetale / acquia / yogurt

dolcificante naturale (facoltativo)

Preparazione:

versa i Semi di Chia in una tazza e aggiungi il latte, l’ acqua oppure lo yogurt;

se preferisci aggiungi anche il dolcificante naturale e mescola fino a quando i semi saranno ben amalgamati;

riponi in frigorifero per una notte intera;

il mattino seguente il Pudding sarà pronto: un piccolo goloso budino energetico che ti aspetta per colazione!

Personalmente preferisco aggiungere sempre altri ingredienti per rendere il Pudding una colazione più completa e maggiormente saziante.

Facendo colazione molto presto alla mattina (alle 5.30 circa), ho bisogno di consumare un pasto che mi permetta di arrivare alle 10.30, sacra ora dello spuntino, senza attacchi di fame: il udding lo rende possibile!

I miei Pudding preferiti sono il Chia – Quinia Pudding ed il Chia Pudding Fragole e Vaniglia.

Chia Pudding Fragole e Vaniglia

Ingredienti: Chia Pudding

Yogurt magro 0 % di grassi

Fragole

Mirtilli

Granola Chia Pudding Fragole e Vaniglia

Procedimento:

prepara il Pudding aggiungendo come dolcificante naturale l’ aroma di vaniglia e lascialo riposare in frigorifero per una notte;

il mattino seguente taglia le fragole a fettine sottili e disponile a raggiera sul lato del bicchiere;

versa al centro il pudding e stendilo bene in tutto il bicchiere;

aggiungi lo yogurt magro precedentemente mescolato con qualche goccina di aroma alla vaniglia;

concludi creando un topping con una fragola a cubetti, qualche mirtillo e una manciata di Granola.

Chia Quinoa Pudding alle pesche Procedimento per un Chia Pudding: 1 cucchiaio di Semi di Chia;

2 cucchiai di Quinoa Soffiata

Latte Vegetale q.b (ho usato latte di cocco)

Yogurt Magro 0 % di grassi

1/2 banana

1/2 pesca

Procedimento:

in una ciotola unisci i Semi di Chia e i Fiocchi di Quinoa Soffiata;

aggiungi il latte vegetale fino a coprire i fiocchi, mescola e riponi in frigorifero per una notte;

il mattino seguente potrai comporre la tua colazione aggiungendo uno strato di Yogurt Magro e concludendo con la frutta tagliata a pezzetti;

volendo puoi aggiungere in superficie un cucchiaino di burro di arachidi per dare un ulteriore tocco di sapore: credimi, renderà la tua colazione unica.

Queste sono solamente due piccole varianti del Chia Pudding, ma in base a quelle che sono le preferenze, potrai davvero realizzarlo come vuoi!

Che sia cioccolato, cannella, zenzero o menta, puoi sbizzarrirti come meglio credi, partendo sempre da una unica base!

Continua a seguirmi, presto ti svelerò quali altri Pudding preparo per la mia Colazione!

Lorenza