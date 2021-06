chiara-biasi,-bufera-sui-suoi-followers:-dopo-zorzi,-lei-stessa-interviene

Chiara Biasi finisce in una gogna social in queste ultime ore, a causa un’accusa ben precisa riguardante i suoi milioni di followers su Instagram. Ora a intervenire ci pensa la stessa influencer, attraverso un brevissimo messaggio, dopo essere stata difesa da Tommaso Zorzi. La bufera è scoppiata nel momento in cui Il Musazzi ha fatto notare qualche dettaglio riguardante gli utenti che seguono la Biasi sul social network.

Secondo una sua analisi, l’influencer veneta avrebbe acquistato una bella parte dei suoi 2,8 milioni di followers. Si parla, dunque, di presunti utenti fake che starebbero seguendo Chiara. Senza troppi peli sulla lingua, Il Musazzi ammette di voler fare questa precisazione in quanto ricorda che l’influencer a Le Iene aveva dichiarato che “per 80mila euro neanche si alza al mattino”.

Anche in quella circostanza, finì inevitabilmente in una bufera mediatica. Questa volta, si parla di followers. Il Musazzi afferma di aver aperto i seguaci dell’influencer e di aver notato diversi profili inattivi. A questo punto, è arrivato a una conclusione: “Questi secondo me sono profili finti acquistati”. Non solo, si chiede se le aziende che pagano gli influencers facciano delle verifiche.

In particolare, si domanda come sia possibile non accorgersi del fatto che la Biasi, avendo quasi 3 milioni di followers, dovrebbe conquistare più ‘mi piace’ e più ‘commenti’ sotto i suoi post, rispetto a quelli che attualmente riceve. Sono nate così varie polemiche al riguardo, visto che non è la prima volta che tra i profili degli influencers si parla di followers acquistati.

A intervenire sulla questione e a prendere le difese di Chiara ci ha già pensato Tommaso Zorzi. Quest’ultimo si è schierato con l’influencer, criticando duramente il Musazzi e accusandolo di “aizzare un odio”. Il vincitore del GF Vip 5 fa notare che se determinati brand puntano su lei è perché probabilmente avranno il loro ritorno.

Ora a parlare ci pensa direttamente Chiara Biasi sul suo profilo Instagram. Con una Storia che la ritrae sorridente, l’amica di Chiara Ferragni ci tiene a precisare: “Comunque borse false e followers finti sono cose che io non mai comprato”. Una brevissima risposta, accompagnata da un bacio.

Solo queste le parole utilizzate dall’influencer veneta, che vanno a fare da chiarimento sulla questione nata nelle ultime ore. Soprattutto, con questa affermazione tenta di smentire le ultime news che la riguardano. Come si può immaginare, c’è chi non crede alle sue parole e chi, invece, continua a sostenerla.