Chiara Cardillo: grande successo televisivo a “Pomeriggio con Noi”

By

Chiara Cardillo, chef di talento e proprietaria del rinomato ristorante “I Lustri Lab” a Cassino, ha recentemente catturato l’attenzione dei telespettatori di “Pomeriggio con Noi”, la popolare trasmissione condotta da Tommaso Franchi su Cusano Tv. In un’intervista approfondita e coinvolgente, Chiara si è raccontata a 360 gradi, mettendo in luce la sua passione per la cucina ed il successo del suo innovativo locale.

In un pomeriggio emozionante, Chiara Cardillo ha svelato i segreti del suo ristorante, un vero e proprio connubio tra orto, ricerca, laboratorio e cucina. La gestione del locale è condivisa con il marito Kerim Jlali rendendo “I Lustri Lab” un progetto con radici profonde e un’anima condivisa. Durante l’intervista, Chiara ha raccontato con entusiasmo le specialità uniche del suo ristorante, gli eventi passati e quelli futuri, sempre caratterizzati dalla dedizione di entrambi.

Uno dei momenti salienti dell’intervista è stata l’emozione di Chiara nel raccontare di aver ricevuto un prestigioso premio per la sua arte culinaria, un riconoscimento che ha sottolineato il suo talento e impegno. La chef ha inoltre anticipato un evento straordinario in programma a gennaio: una cena a quattro mani con un rinomato chef, un’occasione unica per gli amanti della buona cucina.

Il percorso di Chiara nel mondo della ristorazione e delle aziende agricole è iniziato da giovanissima, una passione che si è evoluta in un’arte culinaria di altissimo livello. Durante l’intervista, Chiara ha condiviso le sfide e le gioie di crescere professionalmente in un settore così competitivo.

Oltre a parlare della sua esperienza personale, Chiara ha affrontato temi di grande rilevanza nel mondo della ristorazione. Dalla difficoltà che può presentarsi nella gestione di un ristorante di alta qualità all’importanza di innovarsi in cucina, la chef ha offerto spunti interessanti e consigli preziosi per chi sogna di emergere in questo settore.



Un momento speciale dell’intervista è stato quando l’amica giornalista Rossella Vitolo è intervenuta in video per fare una sorpresa a Chiara e congratularsi con lei. Un tocco di amicizia che ha reso l’intervista ancora più calorosa e autentica.

La partecipazione di Chiara Cardillo a “Pomeriggio con Noi” è stata un viaggio appassionante nel mondo della cucina, dell’imprenditoria e dell’amicizia. La chef ha dimostrato di essere non solo una talentuosa culinaria, ma anche una fonte di ispirazione per coloro che aspirano all’eccellenza nel campo della ristorazione.

Ufficio Stampa