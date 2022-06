Chiara fa shopping con un paio di infradito di Zara. Costano solo 30 euro e il colore è stupendo. Da comprare subito

Chi ha detto che le infradito sono solo per il mare? La moda cambia in continuazione ma sta diventando sempre più comoda per noi donne. Ormai non è più necessario avere i tacchi a spillo per presentarsi al meglio. Anche i sandali bassi o addirittura le infradito possono essere utilizzate per una festa oppure per una passeggiata in città. In Italia ci teniamo moltissimo alla moda, allo stile e all’apparenza. A chi non è capitato di essere scartato da una discoteca perché non era vestito nel modo corretto? Per noi l’abbigliamento è una questione di primaria importanza e siamo sempre pronti a seguire i nuovi trend.

Fortunatamente, per le donne la moda sta diventando più semplice e comoda. Soprattutto, è diventato anche più semplice fare le valigie. Ogni volta ci ritroviamo a portare paia e paia di scarpe per la vacanza, per poi renderci conto che sarebbero bastate le nostre care infradito. Le accomuniamo sempre a un accessorio da utilizzare in casa, o al massimo sulla spiaggia. Ma la nuova frontiera di questo tipo di scarpa è la città. Con il caldo torrido che stiamo subendo in questo periodo è impossibile pensare di uscire di casa con le scarpe chiuse. Quanto a tenere i tacchi tutto il giorno, non ne parliamo.

Le infradito stanno diventando la scelta più comoda e anche alla moda per i nostri pomeriggi di shopping o le passeggiate in centro. Così, molti marchi si sono attrezzati per renderle sempre più carine e particolari. Oggi abbiamo unito per voi quelle più fashion e valide per essere indossate anche lontano dalla spiaggia. Ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i materiali. Da quelle in PVC, che sono idrorepellenti quindi utilissime per stare vicino al mare, a quelle in sughero, che si adattano perfettamente alla pianta del piede prendendone le stesse sembianze. Anche i colori e gli stili vi incanteranno.

In un solo aggettivo? Sinuosi. Ma anche preziosi.

René Caovilla, €755



I sandali gioiello in versione idrorepellente? Largo al PVC (e alle maxi gemme).

Loriblu, €138



Il marchio giapponese Suicoke ha collaborato con Alanui: il risultato è un sandalo infradito (ibrido) che mixa l’estetica di entrambi i brand.

Suicoke, €285



Come uno “YoYo”: d’altronde, è così che si chiamano queste infradito estrose e dall’estetica childish.

Tory Burch, €156

Non sottovalutele! Le infradito in morbida gomma sono perfette anche in città. Infatti, con il denim sono molto cool.

Ipanema, €27,90



Repetita iuvant: le infradito di gomma sono cool. E con i glitter ancor di più.

Havaianas, €33



Da mattina a sera, passando (anche) per la spiaggia: ecco le infradito con zeppa da avere ora.

Gioseppo, €27,95



E se è lo stile indie che vi chiama, spazio alle suole in sughero (abbinate ai colori pop).

Geox, €69,90



Ibridi e passepartout. Ma soprattutto: candidi e meravigliosi.

AGL, €245



Stile etno-chic, siamo tue. Con questi sandali infradito sarà impossibile non creare il look perfetto.

Igi&Co., €59,90

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Chiara fa shopping con un paio di infradito di Zara. Costano solo 30 euro e il colore è stupendo. Da comprare subito proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.