Chiara Ferragni affissa sui muri: la reazione del figlio è commovente

La reazione di Leone, figlio di Chiara Ferragni, alla vista della mamma, sta spopolando sul web. Cosa ha fatto il piccolo? Scopriamo i dettagli.

Sta destando tanta commozione il gesto del piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez: il bimbo sta spopolando sul web per il modo in cui ha reagito di fronte ad un enorme manifesto pubblicitario che ritrae la sua mamma a Milano.

Intanto non si arresta il momento d’oro per la celebre influencer. Dopo il suo ultimo progetto imprenditoriale con Nespresso, la Ferragni continua ad essere protagonista di innumerevoli eventi di fama internazionale.

Grazie alle sue collaborazioni con vari brand, Chiara è sempre in giro per il mondo, catturando l’attenzione dei media. Protagonista anche a Cannes in vista del Festival del Cinema, la bella imprenditrice è apparsa sul red carpet all’anteprima del film fuori concorso Stillwater.

L’influencer milanese si è mostrata al pubblico in tutta la sua bellezza, con un abito da musa rinascimentale ed un look hippie. Come successo negli scorsi anni, anche stavolta la sua apparizione al Festival sarà memorabile.

La reazione di Leone che emoziona il web: il video diventa virale

Il piccolo Leone è stato ancora una volta protagonista di un gesto che ha destato tanta commozione tra i tantissimi fan della coppia Ferragni-Fedez. Nell’ultimo video è apparso dolcissimo mentre reagisce di fronte ad un gigante cartellone pubblicitario che ritrae mamma Chiara tra le vie di Milano.

Nel filmato Leone si trova in auto, mentre raggiunge il luogo in cui è stato affisso il poster dell’influencer. In un primo momento non riesce a scorgerlo, poi irrompe il grido di gioia: “La mia mamma!”. Il video diventa in poco tempo virale, facendo il pieno di di commenti e milioni di like.

Già in precedenti occasioni i Ferragnez hanno reso pubblici diversi filmati in cui il piccolo Leone appare protagonista in tutta la sua dolcezza. Un bimbo davvero adorabile, come confermano i commenti dei fan della coppia.