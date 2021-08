L’imprenditrice pubblica una foto della figlia in cui copre i capezzoli in linea con la policy del social, che vuole censurati quelli femminili e liberi quelli maschili. Un doppio standard più volte criticato, diventato oggetto di polemiche in passato. Che è tuttavia tollerato da Chiara Ferragni, nonostante la sua influenza enorme e il fatto che la liberazione dei corpi rientri certamente nei suoi valori.

Continua a leggere