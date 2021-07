chiara-ferragni,-che-sfuriata-a-fedez!-non-ne-combina-una-giusta:-“mi-hai-tagliato!”

Chiara Ferragni si sfoga contro suo marito Fedez: il cantante l’ha fatta grossa e scoppia la lite, ecco cosa ha combinato.

La famiglia ‘Ferragnez’ è senza dubbio la più social d’Italia. Il cantante Fedez, sua moglie, la influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, e i loro figli, Leone e Vittoria, condividono moltissimi momenti della propria vita familiare, oltre che professionale.

Chiara Ferragni (foto da profilo ufficiale Instagram)

L’affetto dei fan per i due è notevole, trattandosi oltretutto di due personaggi che cercano di rimanere persone alla mano nonostante il successo.

Le vicissitudini familiari vengono commentate con grande partecipazione sulla community quasi ogni giorno, soprattutto su Instagram, vero e proprio ‘regno’ di Chiara e Federico.

Non mancano, come in ogni famiglia, anche piccoli momenti di tensione nella coppia. Come in occasione di uno degli ultimi post, che ha documentato una litigata tra i due e una Chiara piuttosto contrariata.

Chiara Ferragni si arrabbia, Fedez nei guai: ecco cosa è successo

Il post sul profilo di Fedez riprende tutta la scena e ci mostra il cantante finire abbastanza nei guai. Ma che cosa ha fatto?

Chiara ha chiesto a Fedez di fargli alcune foto in giardino. Ma per il suo ‘book’ servono delle foto perfette, e lui non è stato particolarmente all’altezza della situazione…

Il quadretto è a dir poco esilarante, con lei che chiede di cambiare inquadrature di continuo e non è mai contenta. Particolarmente pressante la richiesta di inquadrare i fiori, in un modo che però il marito non riesce a soddisfare.

E quando finalmente i fiori vengono inquadrati, purtroppo, Fedez ha ‘tagliato’ i piedi di Chiara nello scatto. La Ferragni si arrabbia e Fedez sbuffa simpaticamente: “Che due co…”.

I fan si immedesimano, a seconda della prospettiva, in Chiara che non riesce a farsi capire dal suo uomo, o in Fedez alle prese con le richieste assurde della sua lei. I commenti si spaccano più o meno in parti uguali, il siparietto è tutto da ridere. A voi, quante volte è successo con la vostra dolce metà?