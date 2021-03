chiara-ferragni-culla-la-figlia-vittoria:-la-tenera-foto-in-ospedale-dopo-il-parto

Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta. Oggi, martedì 23 marzo, è nata la figlia Vittoria. L’annuncio è stato dato in mattinata, scatenando la gioia dei tantissimi fan che attendavano la lieta notizia. Intanto, anche Leone non vede l’ora di conoscere la sorellina. In un tenerissimo video, l’ha salutata: “Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Ti aspetto con amore“. In queste ore, Fedez ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute della moglie e della figlia, poi ha pubblicato una foto che ritrae l’imprenditrice in ospedale.

La foto di Chiara Ferragni dopo il parto

La nascita di Vittoria Lucia Ferragni, ha reso Fedez e Chiara felicissimi. In uno dei primi video pubblicati dalla coppia, il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime. Visibilmente emozionato, si è commosso mentre cullava la sua secondogenita. Chiara Ferragni, altrettanto emozionata, ha commentato: “Così piango anch’io amore“.

I post della coppia, nella giornata di oggi, sono giustamente centellinati. La priorità di mamma e papà, in questo giorno tanto speciale, è accogliere la piccola Vittoria, prendersi cura di lei e farle sentire tutto il loro calore. Solo dopo dieci ore di silenzio, i Ferragnez sono riemersi per rassicurare i fan con una foto che mostra Chiara ancora in ospedale, ma con un sorriso luminoso sul viso mentre stringe a sé la sua bambina.

Chiara Ferragni e Vittoria stanno bene

Già nel pomeriggio, Fedez si era collegato brevemente con la conferenza stampa organizzata per presentare il nuovo programma di cui è conduttore: “Lol: chi ride è fuori”. Aveva colto l’occasione per rassicurare tutti sulle condizioni di salute di Chiara Ferragni e della piccola Vittoria: “Sono in ospedale, stiamo tutti bene, ho 20 minuti di sonno ma ci tenevo a esserci”. A giudicare dalla foto pubblicata poco fa e che ritrae la trentatreenne in ospedale, sembra che stanotte resterà nella clinica milanese insieme alla sua bambina, mentre i fan non vedono l’ora di assistere al primo incontro tra i due fratellini.