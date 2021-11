Ancora una volta il Codancons denuncia i Ferragnez per comportamenti non graditi e definiti poco etici. Questa volta Chiara Ferragni viene denunciata per blasfemia e “per una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in generale.”

Paolo Brosio: «Ho avuto il coronavirus», niente Grande Fratello per lui.

Chiara Ferragni in posa come la Madonna

Il motivo per cui Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale di successo mondiale, ha ricevuto questa pesante accusa dal Codacons è un’immagine che raffigura il suo volto sostituito a quello della Madonna. L’immagine è stata pubblicata da Vanity Fair, immagine in cui il volto dell’influencer viene rappresentato come la Madonna. Immagine creata per un’intervista “Madre, figlio e spirito social” diretto dall’artista Francesco Vezzoli proprio l’artista che ha ideato e creato l’immagine.

Secondo l’associazione «lo sfruttamento indegno della figura della Madonna che ha scatenato le proteste dell’intero mondo cristiano potrebbe realizzare fattispecie penalmente rilevanti per blasfemia e offesa al sentimento religioso, motivo per cui l’esposto viene inviato anche a Papa Francesco affinché si pronunci contro tale squallida e inutile provocazione».

Fedez, marito di Chiara Ferragni, non ha esitato a commentare l’accaduto: “mi mancavano“. Commento ironico e immediato proprio per le sue esperienze dei mesi scorsi che l’hanno visto protagonista di altre controversie con il Codacons.

Una scatto quello della Ferragni che, come accade sempre quando si tratta di lei, fa molto parlare sul web.

LEGGI ANCHE:

Non perderti tutti i giorni l’oroscopo sul nuovo gruppo Facebook Oroscopo di Paolo Fox .

Resta aggiornato sulle ultime notizie con Parola di Donna. Iscriviti al nostro gruppo di cucina Ricette facili e veloci ogni giorno e guarda i migliori video su Sbaam.

L’articolo Chiara Ferragni denunciata per blasfemia: in foto in posa come la Madonna proviene da Parola di Donna – Notizie di gossip, attualità, amore e salute.