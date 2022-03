Chiara Ferragni distrutta, non ce la fa più e svela l’altra donna di Fedez. “Lui la chiama “raviolo””. Chi è la super famosa

Fedez oggi è felicemente sposato con Chiara Ferragni ma, prima di lei, c’è stata un’altra donna che ha rapito il suo cuore. I Ferragnez sembrano veramente i monarchi italiani. Sotto gli occhi di tutti, amati o odiati, presi in considerazione anche dai politici, copiati dai giovani di tutto il mondo, sembrano inarrestabili. Vendono un modello di famiglia perfetto. Due figli, un maschietto e una femminuccia, entrambi biondi con gli occhi chiari. Il piccolo Leone sembra un vero principe e non vediamo l’ora di vedere crescere la Vitto.

L’amore sembra aumentare sempre più, facendo sognare i loro follower. Poco tempo fa è uscita anche una serie, The Ferragnez, che li ha ripresi nel dietro le quinte dei loro social. Guardando Fedez e Chiara Ferragni si capisce che Instagram mostra il mondo perfetto, in cui tutti siamo felici e spensierati. Ma la vita reale è tutt’altro e vorremmo tanto conoscere le verità nascoste dietro l’oasi di pace gioia e ricchezza della famosissima coppia. Per cominciare, potremmo cercare nel loro passato.

Oggi Chiara e Fedez sono innamorati più che mai, ma entrambi hanno avuto precedenti relazioni. Negli ultimi giorni, poi, si vocifera di una crisi di gelosia a causa dell’amicizia di lei con Tomaso Trussardi, da poco single. Tornando al passato, prima di lanciarsi alla conquista della Ferragni, Federico Lucia è stato innamorato e ha convissuto con una donna completamente differente. Si chiama Giulia Valentina ed è una tipica bellezza mediterranea. Bruna con gli occhi verdi, è nata a Torino ma ha evidenti origini sicule. I due si sono incontrati sette anni fa in un locale e subito il cantante si è fatto avanti, vedendosi però respinto dalla ragazza.

Ma Fedez è il tipo che non demorde e ha deciso così di aggiungerla su Facebook, dove ha iniziato a chattare con lei con insistenza e invitarla ripetutamente ad uscire. La costanza paga e Giulia Valentina gli ha dato una possibilità. Possibilità che si è tramutata in una storia d’amore e, addirittura, in una convivenza. I due sono andati a vivere insieme in un loft a Milano. Lui continuava la sua carriera come rapper, lei invece coltivava quella di influencer. La ragazza gli è stata accanto proprio nel momento in cui la popolarità di Federico Lucia cominciava ad aumentare e a crescere.

L’abbiamo vista anche come protagonista in un suo videoclip. E Fedez l’aveva soprannominata, in maniera affettuosa, ‘raviolo’. Termine che ha poi utilizzato anche con Chiara Ferragni. Ovviamente, la relazione tra i due si è conclusa. Ma è stata Giulia Valentina l’ultima donna di Fedez prima della famosa imprenditrice digitale. Poi, la canzone Vorrei ma non posto, la strofa dedicata al cane della Ferragni, la cena insieme e tutto quel che già conosciamo e che non cessiamo mai di scoprire su di loro. Giulia non ha mai criticato l’attuale moglie del suo ex anzi, ultimamente ha anche commentato positivamente un suo post, con conseguente boom di like. Il rapper però è subito intervenuto a sottolineare l’importanza del messaggio lanciato da sua moglie, come a voler sminuire il commento della nota influencer. Qui c’è di nuovo puzza di gelosia.

