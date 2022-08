Chiara Ferragni distrutta, pesanti accuse “Ecco dove ha sbattuto il figlio Leone, che madre è?”

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer da 27 milioni di followers su instagram, è sempre al centro dei riflettori. Non solo di quelli delle passerelle di moda o di brand di fama mondiale, ma anche del gossip e della cronaca rosa. La sua famiglia, composta dai figli Leone e Vittoria e dal marito Fedez, è molto seguita e sempre sulla bocca di tutti. È sempre solita aggiornare i suoi fan circa la sua vita privata e lavorativa tanto che alcuni mese fa ha anche lanciato un docu film che racconta la sua vita quotidiana familiare e i momenti più importanti di tutti loro.

Chiara Ferragni insieme al marito e cantante Fedez ha formato un vero e proprio impero. La loro incredibile esposizione mediatica, inevitabilmente, comporta l’essere sempre sulla bocca delle persone ed oggetto di critiche sia positive che negative. I due, molto spesso, sono al centro di polemiche anche a loro insaputa. È quello che è accaduto proprio poche ore fa. L’imprenditrice digitale è stata criticata aspramente dall’attrice Ornella Muti che ha tirato in ballo anche il primogenito Leone.

Il tutto è scaturito dall’annuncio di Amadeus: la Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 e tale notizia non è andata giù all’attrice romana che, invece, è salita sul palco dell’Ariston quest’anno. E, in un’intervista al Mattino ha rilasciato tali dichiarazioni/ accuse. “Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato.”

Tali ultime parole erano riferite proprio al motivo della sua partecipazione al Festival. Così è poi intervenuta sulla prossima edizione. “L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. “Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è così. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport.” Ma queste parole sono risultate del tutto fuori luogo siccome il primogenito della Ferragni, Leone, non è mai apparso sulle barrette.

Semplicemente, Chiara Ferragni, nel 2020 aveva condiviso su Instagram la foto del figlio su una barretta Kinder, ma era solo di un fotomontaggio. Si trattava di una goliardia, e scherzando aveva proposto alla Ferrero di accontentarla: "Questo è il mio sogno, possiamo farlo avverare?". Dunque, tutti sono rimasti scioccati dalle critiche gratuite dell'attrice anche perché, fondamentalmente, lei non sa di cosa si cibano i figli dei Ferragnez. L'imprenditrice digitale non ha ancora risposto a tali frecciatine. Attendiamo ulteriori aggiornamenti.

