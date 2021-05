chiara-ferragni-e-fedez-cambiano-casa,-addio-all’attico-in-citylife:-“la-stiamo-costruendo”

I fan dei Ferragnez dovranno rassegnarsi a dire addio al lussuoso maxi appartamento della coppia a Milano City Life, che vediamo quotidianamente sui loro social. Chiara Ferragni ha infatti annunciato che lei e Fedez cambieranno casa e si trasferiranno in un’abitazione di proprietà. Forse non tutti i fan sanno che lo splendido attico in cui vivono dal 2018 è in affitto.

L’annuncio di Chiara Ferragni

La Ferragni ha spiegato tutto su Instagram Stories: “Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme familiare qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e adoro l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro“. La fashion blogger ha poi chiarito che si tratta anche in questo caso di un appartamento su più piani, situato in un palazzo ancora in costruzione e che non sarà pronto prima di oltre un anno. Resta ancora top secret la zona di Milano scelta dalla coppia, che si trasferirà nel 2022 con i piccoli Leone e Vittoria.

Dico ‘casa’ ma si tratta di un appartamento come piace a noi, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi nell’estate/settembre del 2022, c’è tempo per organizzare tutto al meglio.

Quanto costa la casa l’affitto dei Ferragnez

La casa attuale dei Ferragnez è collocata nel complesso residenziale progettato da Zaha Hadid nel quartiere di CityLife, a pochi metri dai tre grattacieli che dominano l’area. Non sappiamo di preciso a quanto ammonti l’affitto, ma nelle Residenze Hadid si trovano appartamenti che arrivano a costare 8.500 euro al metro quadrato, con picchi di 11mila euro. Quello dei Ferragnez è uno dei più lussuosi, si trova su due piani (il 13° e 14°) ed è di 270 mq con doppia esposizione. In basso, un’enorme zona living open space con cucina, zona fitness, cabina armadio e terrazzo. Al piano di sopra, collegato con una scala con finiture di cristallo, le camere, il terrazzo dotato di jacuzzi, una sauna interna. Va detto che Fedez aveva precedentemente acquistato un attico nella medesima zona, nelle Residenze Libeskind. Dopo il trasferimento nella casa più grande con la moglie, l’ha messo in affitto a 9mila euro al mese.