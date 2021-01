chiara-ferragni-e-fedez-hanno-scelto-il-nome-della-figlia

“Supposizioni su di me? Vi rispondo con vero o falso”, così Chiara Ferragni su Instagram si è concessa ai suoi follower, rilasciando una lunga intervista social in cui ha rivelato molte cose anche su questa seconda gravidanza, “programmata” come fa sapere, aggiungendo: “Avremmo voluto farlo prima, ma la situazione Covid mi ha spaventato all’inizio e abbiamo posticipato un po'”.

Ai fan Chiara Ferragni confessa: “Abbiamo scelto il nome della bambina mesi fa”, senza però svelarlo. Si saprà solo dopo che sarà nata, a febbraio. A differenza di Leone, nascerà in Italia: “Mi sarebbe piaciuto far nascere anche lei a Los Angeles – ammette l’imprenditrice digitale – per farle avere la doppia nazionalità, ma anche per avere più privacy e perché ho avuto una bellissima esperienza con il medico che mi ha fatto partorire nel 2018. Ora con il Covid e le restrizioni per i viaggi sarebbe stato troppo complicato”.

Chiara Ferragni: “Mi sento più preparata”

Una gravidanza vissuta con più tranquillità, fa sapere: “Mi sento più preparata mentalmente e fisicamente e ho meno ansia del tipo che madre sarò”. Qualcuno, poi, le fa notare che con Leone prese più chili, ma lei precisa: “Con Leo presi 15 chili, adesso sono a 8,5 alla 30esima settimana, quindi vedremo. Ogni gravidanza è differente ed è importante non concentrarsi sul peso perché stiamo creando una vita umana”.

Chiara Ferragni: “A casa non c’è la camera per la bambina, ci trasferiremo”

Non a breve, ma entro qualche anno i Ferragnez – che vivono in un bellissimo appartamento nel moderno quartiere Citylife, a Milano – hanno in programma di trasferirsi in una casa più grande. “Potremmo trasferirci tra un paio d’anni – rivela Chiara Ferragni – Per adesso Leo ha la sua camera e la bambina dormirà nella nostra o in quella della tata (ovviamente nella sua culla). In questa casa non c’è un’altra camera per lei”. E poi potrebbero aver bisogno anche di un’altra stanza in futuro, come sogna Chiara: “Amo i bambini e ho avuto due sorelle. Mi piacerebbe anche avere tre figli in futuro, vedremo”.