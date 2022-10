chiara-ferragni-e-fedez-nella-bufera,-il-video-subito-cancellato-ma-troppo-tardi-“ecco-cosa-hanno-fatto-a-leone”

Chiara Ferragni e Fedez hanno creato un nuovo dibattito tra i loro follower riguardo il loro modo di utilizzare l’immagine dei figli. Se da un lato Leone e Vittoria hanno sicuramente conquistato il cuore di tutti noi, dall’altro lato è lecito pensare che tutta questa visibilità possa non giovare a dei bambini. Soprattutto quando loro non sono in grado di scegliere se volerla o meno. I due piccoli sembrano dei veri e propri reali d’Italia: ma sappiamo bene che i veri reali odiano i tabloid, i paparazzi, la curiosità che da sempre li circonda, e c’è chi si dice anche sia morta per sfuggire ai fotografi (ricordiamo il caso di Lady Diana).

Mentre i reali non scelgono il loro ruolo nel mondo, Chiara Ferragni e Fedez potrebbero decidere di tenere i loro bambini più riservati. Molto tempo fa, prima ancora che nascesse il primogenito, Federico dichiarò in una intervista che sarebbe stato meglio esporre il piccolo Leone autonomamente, piuttosto che scatenare la curiosità dei fans e quindi dei paparazzi. Un argomento comprensibile, ma dopo anni ci domandiamo se la cosa non gli stia sfuggendo di mano. E se i genitori stessi fossero diventati gli insopportabili fotografi che ti chiedono uno scatto ovunque tu sia?

Leone e Vittoria riempiono le pagine social di Chiara Ferragni e Fedez e sembrano sempre felici e sorridenti. Ma adesso sulla pagina della famosissima imprenditrice digitale è stato pubblicato un video che ha indignato moltissimo i suoi follower. Tutto è accaduto al compleanno del cantante. La fotocamera sta inquadrando la piccola di casa intenta a disegnare. Ma in sottofondo si sente la voce della tata che si rivolge invece al primogenito: “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Sembra quasi un lavoro quello del bambino che evidentemente era impaziente di tornare ai suoi giochi.

Tutti noi siamo stati piccoli e siamo stati stufi quando i nostri genitori ci chiedevano di posare per loro. Ma questo avveniva soltanto durante le feste e le cerimonie. Dai Ferragnez invece sembra che questo accada tutti i giorni. Soprattutto, i risultati vengono condivisi con il mondo intero. Il video pubblicato sull’account di Chiara Ferragni è stato velocemente eliminato e successivamente ripostato senza audio. Anche questa mossa non è passata inosservata ai suoi follower, che subito si sono scatenati con i commenti. Un utente in particolare era riuscito a salvare il video principale.

“Chiara Ferragni pubblica per sbaglio una story in cui la tata dice ‘Solo un minuto Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare’. Forse doveva realizzare l’ennesimo contenuto? Il video è stato rimosso e ripubblicato senza audio”. Anche questa mossa non è piaciuta ai follower della coppia: “Che poi l’ha rimessa senza audio. Doppiamente mi fa vedere del marcio. Se fosse stato naturale, il tutto, l’avrebbe lasciata senza problemi”. Non manca chi prende le difese della regina delle influencer: “Quindi tutti i genitori che quando scattano una foto ai figli gli chiedono di sorridere sono brutte persone?”.

Chiara Ferragni e Fedez nella bufera, Il video subito cancellato ma troppo tardi “Ecco cosa hanno fatto a Leone” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

