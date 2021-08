Chiara Ferragni e Fedez omaggiano la Tata dei loro bambini ma il web li massacra perchè …

Chiara Ferragni e il marito Fedez sono molto attivi sui social e a seguirli sono milioni di persone da tutto il mondo. Nelle scorse ore i ‘Ferragnez’ hanno pubblicato sui social una fotografia in cui insieme a loro compare anche la famosa Tata Rosalba per la quale la coppia ha organizzato una sorpresa. Nella fotografia postata sui social sono presenti nello specifico Chiara Ferragni,Fedez, il piccolo Leone e tata Rosalba. Davanti a loro una torta con sopra una dedica per la donna. Tanti sono stati i commenti scritti dai follower ma, se in tanti hanno apprezzato il loro gesto ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per esprimere dei commenti negativi e attaccare la famosa coppia. Ma esattamente, per quale motivo?

Il post di Chiara Ferragni sui social

Come i fan più attenti della coppia già sapranno, Tata Rosalba riveste un ruolo molto importante per la famiglia Ferragnez. Nonostante la tata non abbia un proprio account social è molto famosa sul web in quanto è apparsa in diversi video postati proprio da Chiara Ferragni. Video in cui è palese anche il grande affetto che la famiglia, ed in particolare il piccolo Leone, nutrono per lei. Tata Rosalba è infatti apparsa, tra i tanti video, anche in quello del diploma di asilo del piccolo di casa ovvero Leone. Nel video Il bambino molto felice per la sua presenza le corre incontro per festeggiare insieme a lei. Proprio a dimostrazione del profondo e sincero affetto che sia Chiara Ferragni ma anche Fedez e Leone nutrono per la tata ecco che la famiglia ha scelto di omaggiare la donna prossima alle ferie con una piccola ma gustosa torta sopra la quale era presente una bellissima dedica ovvero “Ti vogliamo bene Rosalba”.

La reazione del web

Il gesto fatto dalla coppia nei confronti della tata ha colpito positivamente gran parte dei follower i quali si sono complimentati per la delicatezza avuta nei confronti della donna. In molti hanno infatti scritto “Si vede che vi volete tanto bene” e ancora “Che super tata”.

I commenti negativi

Vi è stato però un particolare che ha fatto discutere e ha causato la reazione di alcuni follower che non hanno perso l’occasione per esprimere il proprio parere utilizzando anche termini poco carini. Nello specifico alcuni hanno commentato le dimensioni della torta affermando che avrebbero potuto fare di più. “Per tata Rosalba potevate fare qualcosa di più..” e ancora “Che torta piccola, vi siete sprecati…”, questi alcuni dei commenti negativi.