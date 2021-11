chiara-ferragni-fa-impazzire-con-i-jeans-zara-da-26-euro.-perfetti-per-l’inverno,-li-vogliono-tutte-prima-del-sold-out

A Chiara Ferragni piace mescolare brand di alta moda con marchi dal prezzo friendly come quelli del colosso spagnolo Zara, e qualsiasi capo lei indossi esso diventa subito sold out. In una delle sue ultime foto postate l’influencer moglie di Fedez indossa un paio di jeans con strappi firmati proprio da Zara, e noi siamo sicuri che diventeranno i vostri nuovi pantaloni preferiti. Pronti a conoscerli?

I jeans Zara di Chiara Ferragni sono i pantaloni da avere nell’autunno 2021

Come vi abbiamo anticipato, Chiara Ferragni ha scelto un outfit luccicante dalla vibe casual che subito ha catturato la nostra attenzione. Okayk, sarà anche stato merito delle pailletes, ma anche i suoi blue jeans con gli strappi hanno fatto la loro parte. I jeans di Chiara Ferragni, che come anticipato potete trovare da Zara, sono il modello Ripped Mom Fit Jeans; distinti dal fit dritto e la vita alta, essi disponibili al prezzo assai accessibile di 25,95 euro. I jeans donna in questione sono caratterizzati da due strappi all’altezza del ginocchio, numerose tasche, e dall’orlo stretto all’altezza della caviglia.

Per la serata tutta dal sapore autunnale la Ferragni ha deciso di abbinarvi un top scollato nella nuance oro, abbellito da cristalli che le lasciavano in bella mostra la schiena, mentre ai piedi ha messo delle scarpe chiuse di The Attico in un colore eccentrico come l’arancione, anche questi abbelliti da cristalli. Se però siete fan di look più soft vi garantiamo che questi jeans si abbineranno a qualsiasi capo voi vogliate, in abbinamenti come jeans + camicia o jeans + top + stivali per quando fa più fresco. Allora, siete già corse da Zara?

Chiara Ferragni con i jeans Zara è subito trend di stagione

Chiara Ferragni con i jeans Zara: basta una foto su Instagram della signora Ferragnez per decretare il nuovo trend di stagione. Come sappiamo, i jeans sono il capo “tuttigusti” che ci accompagna in ogni stagione, si reinventa in forma di camicia, gonna (dalla pencil skirt alla mini), in ogni declinazione possibile di pantalone di jeans. Nemmeno la regina del fashion Chiara Ferragni è immune al fascino democratico del denim, e tra uno shoot insieme al marito Fedez, una foto con i maglioni di Natale e una sessione di cucina con il piccolo Leo, anche lei trova il momento perfetto per indossarli. Casual per definizione, i jeans sono la tendenza Autunno – Inverno 2021 comodi e democratici.

Chiara Ferragni con i jeans Zara

Così li sceglie anche la famosa influencer che sta gradualmente trasformando il suo guardaroba dall’autunnale all’invernale. Ma quali sceglie? Ovviamente un paio di jeans baggy firmati Zara dal lavaggio blu, con quattro bottoni a vista e vita alta ma elasticizzata, che si arriccia creando un gioco ondulato di denim! La gamba scende leggermente abbondante, enfatizzando la comodità del taglio del capo. E se dovete mettere in mostra la scarpa, potete abbellire l’orlo con un risvolto, proprio come fa Chiara Ferragni per mostrare i suoi Ugg beige chiaro alla caviglia. Disponibili a meno di 30 euro, i jeans di Zara di Chiara Ferragni, i “Baggy Button Jeans” sono il capo in denim che fa al caso nostro.

Chiara Ferragni con i jeans di Zara disponibili nel catalogo invernale

I “Baggy Button Jeans” sono ancora disponibili in tutte le taglie nel catalogo online di Zara Autunno – Inverno 2021 e il modello è disponibile in più di 8 colori. Di certo, i jeans neri sono molto versatili e si possono abbinare a tantissimi look diversi, ma vale la pena dare un’occhiata anche alle altre tonalità: dal blu denim scuro alla tonalità melanzana, passando per il kaki chiaro fino ad arrivare al lilla. Bene, abbiamo visto che sono tantissime le possibilità per giocare con gli abbinamenti colorati e cool, rimanendo sempre al massimo della comodità! Per concludere siamo certi che in questa stagione la moda sarà rilassata e cozy per far sì di potersi adattare al meglio alle nuove esigenze dettate dalle inusuali circostanze che stiamo vivendo. E così anche i jeans rispondono alla nuova tendenza, restando un capo irrinunciabile ma nei design più comodi e ampi.

