chiara-ferragni-fa-impazzire-con-i-sandali-primaverili-zara-da-35-euro.-da-comprare-subito-in-tanti-colori-prima-del-sold-out

Le scarpe con il plateau altissimo sono diventate uno dei must have per la prossima primavera. Lanciate dalla stilista Donatella Versace, hanno subito trovato l’approvazione di star internazionali e delle maggiori influencer. A partire da Chiara Ferragni, che ha indossato il suo primo paio proprio in occasione della sfilata della stilista alla settimana della moda, e da quel momento non se ne è più separata. Certo, con un tacco del genere l’imprenditrice digitale diventa estremamente più alta di suo marito Fedez. Ma non sembra che la donna si dia tanta pena di questo. La moda viene prima di tutto.

Non solo Chiara Ferragni, anche tante altre protagoniste nel mondo della moda hanno avuto il loro paio di scarpe con plateau by Donatella Versace, come Dua Lipa e Lily James. Come ovviamente possiamo immaginare, le scarpe della stilista hanno un prezzo vertiginoso, non accessibile per noi comuni mortali. Ma la moda nasce per essere copiata è già molti marchi low cost hanno compreso che questo genere di accessorio sarebbe diventato ricercatissimo per la prossima stagione primaverile. Così sono nati ovunque modelli simili, molto più economici, da correre ad acquistare.

Le scarpe con plateau sono di tutti i colori e di tutti i tipi. Più alte o più basse, spuntate avanti o chiuse. Il modello di Donatella Versace è rigorosamente chiuso, con un laccetto che tiene la scarpa stretta alla caviglia. Ma adesso ognuna di noi può modificare questa regola e scegliere la scarpa che più le si addice. Gialle, fucsia, verdi o blu, sembrano essere perfette per i tempi più miti cui ci stiamo preparando. Dopo un altro inverno vissuto in casa per la paura del Covid-19, è giunto il momento di fare shopping e di aggiornare il nostro guardaroba per mostrarci al meglio.

Le scarpe con plateau a sinistra sono di un colore rosa baby, con un cinturino a fermarle dietro la caviglia, in vendita su Zalando a soli 35,99 euro. Il paio centrale è nero ed è caratterizzato da un nodo sul davanti, in vendita su Zalando a 41,99 euro. Infine c’è il modello bianco, con cinturino e intrecciato sul davanti, presente sullo stesso sito sempre a 41,99 euro. Le nere sono sicuramente eleganti e vanno bene ovunque, ma gli altri due colori faranno risaltare qualsiasi carnagione abbronzata. Con una pedicure estiva risulteranno perfette.

L’articolo Chiara Ferragni fa impazzire con i sandali primaverili Zara da 35 euro. Da comprare subito in tanti colori prima del sold out proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.