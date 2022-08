Chiara Ferragni fa impazzire con il bikini di Calzedonia da 28 euro. Tutte lo vogliono, adesso è in saldo

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, influencer e modella italiana, tende sempre a privilegiare le aziende italiane e a diffonderne le creazioni in tutto il mondo. Il made in Italy è per lei un fattore importantissimo. Nonostante abbia una marchio tutto suo, molto apprezzato a livello mondiale, è solita indossare anche degli outfit o accessori di brand low cost. In particolare, sceglie Zara, H&M e Calzedonia per quanto riguarda i costumi e il beachwear.

Essendo, ormai, estate inoltrata, è già dagli inizi di giugno che Chiara Ferragni pubblica sul suo profilo instagram, seguito da ben 27 milioni di followers, i suoi bikini con annessi copricostumi. E, dopo la stagione del 2021, l’influencer continua a scegliere il brand Calzedonia per la stagione estiva. I modelli scelti sono davvero molteplici, dai più eleganti ai più semplici, capaci di soddisfare davvero le esigenze tutte. inoltre, essendoci i saldi, i prezzi sono davvero bassissimi per cui tutte li vogliono ed è una corsa continua all’acquisto sia sul sito online che in negozio.

Tra i bikini scelti ed indossati da Chiara Ferragni, troviamo il modello Tokyo: triangolo imbottito color blu con annessa brasiliana con laccetti. E’ caratterizzato da un gioco di contrasto di colore con la possibilità di combinare i colori di parte alta e parte bassa scegliendo tra i vari abbinamenti della stessa serie Tokyo. Infatti, un’altra alternativa di colore è in fucsia. Il costo dell’intero bikini è di soli 25 euro. Un altro modello da lei scelto è il Mykonos: combinazione di triangolino e brasiliana in tessuto spugna. Il suo colore è di un meraviglioso verde speranza ma è disponibile anche in blu, nero, e arancio. Il prezzo, scontato, è sempre di 25 euro.

Se, invece, volete essere sexy ed elegante con un bikini, Calzedonia ha un modello spettacolare, in limited edition, che la stessa Chiara Ferragni ha scelto per il suo soggiorno a Saint Tropez. Si tratta del bikini scintillante, grazie ai suoi brillantini, modello Dubai. E’ composto dal reggiseno con coppe imbottite e, per il pezzo di sotto, slip con vita alta con dettaglio di cintura con strass. Chiara ha scelto il colore nero ma è disponibile anche in bianco. Il costo complessivo è di 69 euro anziché di 99.

Un altro modello di bikini indossato da Chiara per una giornata di relax a Villa Bonomi con la sua famiglia, è il Tel Aviv, effetto crochet, in contrasto di colori arancio, giallo e viola. Se lo preferite in altri colori, l’alternativa è la combinazione azzurro, fucsia e blu. Il prezzo complessivo è di 42 euro. La particolarità di questo modello sta anche nel fatto che è possibile abbinare un paio di shorts, della stessa fantasia e colorazione. Presenta, inoltre, tasche interne per poter inserire l’imbottitura qualora fosse necessario. Dunque, se siete interessate a questi meravigliosi costumi, affrettatevi ad ordinarli sul sito o a correre negli store di Calzedonia poiché non tutte le taglie sono disponibili. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Chiara Ferragni fa impazzire con il bikini di Calzedonia da 28 euro. Tutte lo vogliono, adesso è in saldo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.