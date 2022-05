Chiara Ferragni fa impazzire il web con una tuta primaverile da 40 euro: Fantasia e modello bellissimi, è corsa a comprarla

Durante il party organizzato per il lancio della nuova collezione di occhiali del brand di Chiara Ferragni, l’influencer stupisce tutti con un look chic: ha indossato una tuta a fiori in perfetta sintonia con la stagione primaverile. Semplicità ed eleganza, come sempre, sono gli ingredienti fondamentali di ogni suo look.

Chiara Ferragni non ha mai nascosto l’amore incondizionato per la sua patria. Nonostante abbia girato il mondo, non ha mai fatto mistero del fatto che l’Italia sia la sua nazione preferita in assoluto e lo ha dimostrato in tantissime occasioni. Lei e il marito Fedez ci hanno sempre portato con loro, attraverso i social, alla scoperta di meraviglie tutte italiane: da Milano, al lago di Como, alle cinque terre, al loro matrimonio in Sicilia. Proprio in questi giorni, Chiara è tornata in Sicilia, più precisamente a Palermo e a Sciacca.

A palermo ha festeggiato il suo compleanno insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, regalandoci tanti scatti di look sofisticati ma anche audaci. Successivamente si è spostata a Sciacca, in provincia di Agrigento, per un party dedicato al lancio della sua nuova linea di occhiali. Il tutto si è tenuto nel sontuoso Rocco Forte private villas, che si è aggiudicato uno dei parti più in voga della stagione. In occasione del lancio, Chiara Ferragni ha scelto una tutina corta in perfetto stile primaverile. Potrebbe sembrare, a prima vista, un abitino molto succinto, con cui si fa fatica a muoversi, con la paura di poter lasciare intravedere qualcosa.

In realtà il look di Chiara è più comodo di quanto sembri. Infatti, nasconde dei pantaloncini succinti e quasi invisibile, che le permettono agilità nei movimenti. Si tratta comunque di una tuta mini, che lascia che le gambe siano protagoniste indiscusse. Ma non è tutto; presenta anche un’audace scollatura, perfetta per ogni tipo di seno. Sofisticatezza ed audacità si fondono quindi nel look scelto dalla Ferragni. Il bello di questo outfit è la sua versatilità: può infatti essere indossato in più occasioni, in base a come si sceglie di abbinarlo e adornarlo.

Chiara Ferragni ha scelto di completare il look con un paio di décolletées lucide con il tacco e cinturino alla caviglia. Il colore è fucsia, proprio perché il trend di primavera è osare e giocare con i colori vibranti ed accesi. Ma la tuta in questione sarebbe perfetta anche con un paio di sandali bassi o di sabot, dei mocassini o delle ballerine e perché no, anche con un paio di sneakers. Insomma, qualsiasi sia la sua variante, questo look è sicuramente fresco e pratico, ma anche elegante e chic. La sua semplicità ci fa pensare anche ad un aperitivo in riva al mare, durante la golden hour e magari a piedi nudi. Insomma, le alternative sono tante e tutte stremamente valide.

